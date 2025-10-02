Ολες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία. Αποτυπώνουν ταυτόχρονα ένα σταθερό στοιχείο: πως ο «Κανένας» τον ξεπερνά στη δημοφιλία ή την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία. Την ίδια ώρα κανένας πολιτικός πόλος σε αυτή τη φάση δεν δείχνει να προσεγγίζει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά. Το μέγεθος των αναποφάσιστων είναι πολύ κοντά στο νούμερο εκείνων που ψηφίζουν τα υπάρχοντα κόμματα. Παρότι κόσμος ακόμη προσέρχεται να ψηφίσει, στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι έλληνες πολίτες δείχνουν δυσαρεστημένοι από την πορεία της χώρας.

Επίσης ένα στοιχείο που βρίσκουμε στις περισσότερες μετρήσεις είναι ότι η ακρίβεια παραμένει το πρώτο και το βασικό πρόβλημα. Μαζί όμως με ζητήματα όπως η δικαιοσύνη αλλά και η αξιοκρατία. Ο πυρήνας δηλαδή του αφηγήματος του Μητσοτάκη, που ήταν η αριστεία ή τέλος πάντων η αποκατάσταση της τάξης, φαίνεται πως έχει κλονιστεί κατά πολύ. Τι ακριβώς πολιτικό σύστημα είναι αυτό το οποίο βιώνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή; Είναι, με όρους πολιτικής επιστήμης, απλώς ένας ελλιπής δικομματισμός, ένας ασθενής διπολισμός ή τέλος πάντων ένα σύστημα του ενάμισι κόμματος, που όμως δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να κυβερνηθεί από μια κραταιά παράταξη, έστω και με συμμαχίες; Και αλήθεια, υπάρχουν σήμερα δημοσιολόγοι που αναμένουν την επιστροφή σε ένα δομημένο σύστημα δικομματισμού α λα δεκαετίας ’90 ή ακόμα και αρχών του 2000, όπου δύο πόλοι θα αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με ισόποσα πολιτικά σχέδια; Η στήλη δεν ανήκει ή δεν εγγράφεται σε αυτούς. Εκτιμά δε πως η πολιτική κρίση είναι βαθύτερη και ακουμπά πάνω σε συγκεκριμένα κοινωνικά ρήγματα που έχουν συντελεστεί την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Εδώ δεν έχουμε απλώς και μόνο να κάνουμε με μια σχηματική περιγραφή της αποδόμησης της πολιτικής ή της απαξίωσής της από τον κόσμο. Δεν έχουμε καν να κάνουμε με την εκρίζωση του κομματικού φαινομένου και με την αναντιστοιχία των πολιτικών εκφράσεων με τις κοινωνικές διαθέσεις. Αυτά θα ήταν θέματα τα οποία πιθανώς θα μπορούσαν να διευθετηθούν με επαναρύθμιση των πολιτικών σχεδίων ή ακόμα και με θεαματικές τομές εντός του πολιτικού σκηνικού.

Σήμερα περισσότερο έχουμε να κάνουμε με την εξοικείωση ενός κόσμου με το να μη μετέχει ή να μη διαβουλεύεται και να μην παίρνει θέση για τα ζητήματα της πολιτικής. Εξόχως επικίνδυνη στιγμή, όπου και μεσσιανισμοί χωρούν, και απλοϊκά μανιχαϊστικά σχήματα που συνήθως τα πληρώνουν οι ευάλωτοι. Ακόμα και η συνάντηση των κομμάτων με την κοινωνία δεν είναι απλή υπόθεση λόγω της νέας διαμόρφωσης των όρων επικοινωνίας και δεσμών εντός του κοινωνικού συνόλου. Ενα μέρος δε των πολιτικών συγχέει την επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα με την πραγματική επικοινωνία ή τέλος πάντων με την ενσώματη σχέση με τους πολίτες. Ζητείται λύση.

Αυτός, Αυτή, Αυτό: Ηθικός πανικός

Η άτυχη στιγμή παραβατικότητας – αν αποδειχθεί – του σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη ήταν αρκετή για να διαβάσουμε τις νέες τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στα πάνελ των μεσημεριανών. Εδώ δεν μπήκαν απλώς στο στόχαστρο η στάση του και η παραβίαση όλων των όρων κυκλοφορίας και οδηγικής συμπεριφοράς. Εδώ μάθαμε με ποια χόρευε στο γλέντι πριν από το ατύχημα, ακόμη και αν η τωρινή του συμβία Δέσποινα Βανδή έχει απογοητευθεί από τις ασωτίες αυτές. Οπως ανέδειξαν τα pop media τον άλλοτε πρωτεργάτη του εναλλακτικού χώρου Καρτέλ, έτσι τώρα τον γκρεμίζουν στις συστημικές πίστες του ηθικού πανικού.

#Hashtag: Μια άλλη απόδοση

Δεν είχε τίποτε συμβατικό. Ούτε εισιτήριο. Ούτε προαναγγελίες. Εγινε εξάλλου μόνο για μια φορά τη Δευτέρα το βράδυ. Η ανάγνωση της «Αποκάλυψης» του Ιωάννη στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης στην οδό Πεσμαζόγλου από μόνη της είναι θέμα. Εδώ όμως ο γνωστός και σπουδαίος στιχουργός Γιώργος Παυριανός την απέδωσε σε δεκαπεντασύλλαβο, την ανέγνωσαν ο ίδιος και οι Μπέττυ Βακαλίδου και Χάρης Ασημακόπουλος με μουσική επένδυση των Βαγγέλη Παπαθανασίου και Peter Gabriel. Προλόγισε ο Αρης Δαβαράκης, φίλος παλιός του Γιώργου. Πλαισίωσε δε τη συλλεκτική έκδοση με δικά του σχέδια. Μια άλλη ματιά στο βαθιά οντολογικό κείμενο που μπορεί να διαβαστεί και ποιητικά, όχι απλώς θεολογικά. Μια άλλη απόδοση.