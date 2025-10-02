Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέα χρηματοδότηση ύψους 25,9 εκατ. ευρώ με τον Όμιλο Iberdrola για την υποστήριξη της ανάπτυξης του αιολικού πάρκου Gatza, ισχύος 22,5 MW, που βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Iberdrola θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 443,5 MW στην Ελλάδα, εδραιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αιολικής ενέργειας στη χώρα.

Η συμφωνία, η πρώτη που υπογράφει ο Όμιλος με τη Rokas, θυγατρική της Iberdrola στην Ελλάδα, περιλαμβάνει χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ και επιπλέον χρηματοδότηση 15,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.