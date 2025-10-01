Στον ΣΥΡΙΖΑ το λένε πια ανοιχτά πως το έχουν αποφασίσει να επανασυστήσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα με αριθμό μελών τέτοιο που να την κάνει και πάλι τη δεύτερη πιο πολυπληθή: «Σαφέστατα και μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι πολίτες ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση», επιβεβαίωσε (ΕΡΤ) ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος – μια έμμεση παραδοχή πως οι συζητήσεις με τη Νέα Αριστερά γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Και ποιος ξέρει; Μπορεί γι’ αυτήν την εγγύτητα να χρειαστεί να μην υπερψηφιστεί και η αγορά Belharra, για την οποία η Κουμουνδούρου μπορεί να μην έχει ιδιαίτερες αντιρρήσεις, όμως η Πατησίων είναι εντελώς αντίθετη.

Μιλάνε;

Είπε και κάτι άλλο ο Φάμελλος όταν ρωτήθηκε σχετικά – πως η προσωπική του επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είναι τακτική: «Μιλάμε πάρα πολύ συχνά και έχουμε μια πολύ θετική συνεργασία για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι θέμα δημόσιων ανακοινώσεων το πότε μιλάμε» σχολίασε. Και αυτό θα ήταν λογικό σε ένα κανονικό κόμμα, ειδικά από τη στιγμή που ο Τσίπρας παραμένει ως σήμερα βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, το ερώτημα που πλανάται δεν έχει βρει ακόμα απάντηση: για πόσο ακόμα θα υφίσταται αυτή η συνθήκη – ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν στελέχη του κόμματος που αφήνουν σχεδόν ανοιχτά αιχμές για τη στάση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ;

Παραιτήσεις

Διαψεύδουν επισήμως από την Αμαλίας τα δημοσιεύματα που μιλούν για πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί έως τις 10 Οκτωβρίου από τη θέση του βουλευτή Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ – κίνηση που επί της ουσίας θα επιβεβαίωνε την πρόθεσή του να δημιουργήσει έναν νέο φορέα, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον μετά την έκδοση του βιβλίου του. Και παρότι η διάψευση ήταν σαφής και ξεκάθαρη, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τον Τσίπρα να διαχωρίσει τη θέση του από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο να κόψει τον ομφάλιο λώρο της βουλευτικής θέσης. Το σημείο που τον έχουν χτυπήσει περισσότερο απ’ όλα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Στην πορεία

Το «παρών» στη σημερινή πορεία των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αναμένεται να δώσει όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί φαίνεται πως είναι η τελευταία χρονική στιγμή, έως τα Χριστούγεννα, που παίζει με τους συγκεκριμένους πολιτικούς όρους, από την πλεονεκτική θέση της έναντι άλλων, ανέτοιμων οργανωτικά προσπαθειών. Και αυτή την περίοδο τα στελέχη της θέλουν να εκμεταλλευτούν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του για συνέδριο τον Νοέμβριο – αν και ενδεχομένως οι αρχές Δεκεμβρίου να είναι πιο ρεαλιστικός στόχος.

102 χρόνια ζωής γιόρτασε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Οι Ελληνίδες της χρωστούν – χάρη στην δική της πίεση, τα βασικά της γυναικείας αυτοδιάθεσης είναι νομικά καταχυρωμένα από τη δεκαετία του ’80.