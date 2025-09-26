Σοκολατί, καφέ, μπορντό, χρυσαφί, κεχριμπαρένιο, ακριβά, πολυτελή δέρματα και φοβερή έμπνευση. Ολα τα flash στα καταστήματα της Καλογήρου (Ομιλος Φάις), είτε αυτά βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, είτε στα προάστια, είτε σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Η φετινή κολεξιόν είναι εξαιρετική, η καμπάνια θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Εμπνευσμένη από τη σιωπηλή δύναμη του λυκόφωτος και τη ζεστή λάμψη του κεχριμπαριού, αποτυπώνει την έννοια της μετάβασης, της εσωτερικής δύναμης και της διαχρονικής κομψότητας.

Η κινηματογράφηση και το φωτογραφικό ύφος αντλούν αναφορές από την αισθητική μιας άλλης εποχής, η οποία μεταφέρεται στο σήμερα μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική εκτέλεση. Το παρελθόν και το μέλλον συναντώνται, αλληλοεπηρεάζονται και δημιουργούν έναν οπτικό κόσμο όπου η νοσταλγία μετατρέπεται σε καινοτομία. Τα σχέδια κορυφαίων οίκων μόδας συνυπάρχουν δημιουργικά, ενώ η καμπάνια λειτουργεί ως καμβάς που ενώνει διαφορετικές φωνές σε μια ενιαία αισθητική αφήγηση.

Η στενή φιλία Κλάουντια – Μαριάννας

Η ιταλίδα ντίβα του διεθνούς κινηματογράφου, η εκθαμβωτικής ομορφιάς Κλάουντια Καρντινάλε, έφυγε ως γνωστό από τη ζωή, εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, σε ηλικία 87 ετών. Η μεσογειακής γοητείας Κλάουντια συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Βισκόντι («Γατόπαρδος»), ο Φελίνι («8 ½») και super stars σαν τους Μαστρογιάνι, Ντελόν, Λάνκαστερ, Μπελμοντό κ.ά. Η σημαντική ηθοποιός είχε όμως να επιδείξει και σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Υπήρξε πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και συνεργάστηκε άψογα με την επίσης πρέσβειρα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Η αείμνηστη Μαριάννα που ήταν γνωστή σε διεθνές επίπεδο για το εξαιρετικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο, αλλά και αυτό στον τομέα του Πολιτισμού, διατηρούσε στενή φιλία με την ιταλίδα, ταλαντούχα ηθοποιό. Η Καρντινάλε είχε επισκεφθεί το 2011 το Ογκολογικό Νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ στο Γουδί. Την είχε υποδεχθεί με συγκίνηση η αείμνηστη Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη. Η σπουδαία Μαριάννα που λείπει σε όλους μας…