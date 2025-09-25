«Εμείς έχουμε την ευθύνη όχι να γίνουμε Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις». Η Αννα Διαμαντοπούλου το είπε στην πράσινη Νομαρχιακή Κιλκίς για να το ακούσουν στη Χαριλάου Τρικούπη, λένε. Σύμφωνοι. Ταυτόχρονα όμως προσπάθησε να εξηγήσει στην κομματική βάση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μέλλον πάνω στα λαϊκίστικα κάγκελα. Αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι της δουλειάς – αυτό που μπορούν να κάνουν μόνο πολιτικοί που έχουν γράψει χιλιόμετρα.

Βελόνα

Τις τελευταίες ημέρες ο Παύλος Γερουλάνος μιλάει ξανά και ξανά για τη βελόνα των ποσοστών του Κινήματος που πρέπει να «κουνήσει». Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο, υποστηρίζει, «να βγούμε να στηρίξουμε το έργο του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, να πάμε παντού να το μεταδώσουμε για να ξέρει ο καθένας τι πρεσβεύει». Δεν έχει αναφερθεί, πάντως, στη βελόνα της ιδεολογικής πυξίδας του Κινήματος. Αυτή πού πρέπει δείχνει, προς το Κέντρο ή προς τα κεντροαριστερά;

Αίτημα

Η Ράνια Σβίγκου, όπως ο προ-προηγούμενος αρχηγός της, αποφάνθηκε πως «θα έπρεπε να είχε δοθεί άδεια εκταφής» και παρατήρησε ότι υπάρχει «δυσπιστία των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη, απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στην κυβέρνηση». Μάλλον ούτε αυτή γνωρίζει ότι αν επιτέλους ξεκινήσει η δίκη, οι συγγενείς των θυμάτων μπορούν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα και το δικαστήριο να το ερευνήσει εφόσον κρίνει ότι χρειάζεται. Ή το ξέρει και, όπως ο ιδρυτής του κόμματός της, έχει πάθει Κωνσταντοπούλου.

Νοίκι

Για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια. Αλλά η κυβέρνηση έχει προνοήσει, συμπλήρωσε, αφού «τα έξοδα για το νοίκι μειώνονται κατά 8%, καθώς το κράτος από τον Νοέμβριο επιστρέφει ένα νοίκι». Βέβαια, μειώνονται για άγαμους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και για οικογένειες που δηλώνουν έως 28.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί) εφόσον οι σπιτονοικοκύρηδές τους δεν παίρνουν μέρος του ενοικίου μαύρα. Για τους άλλους δεν αλλάζει τίποτα, όση δημιουργική ασάφεια κι αν χρησιμοποιηθεί στη διαφήμιση του μέτρου.