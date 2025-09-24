Σειρά ερωτημάτων, ενδεχομένως και για την ίδια την ασφάλεια των πτήσεων στην Αττική, προκύπτουν από την εσωτερική έρευνα που άρχισε να πραγματοποιεί – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – τις τελευταίες ημέρες η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ). Και αυτό ύστερα από αναφορές επιθεωρητή πτητικής λειτουργίας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος σύγκρουσης επιβατικών αεροσκαφών που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ελικόπτερα που απογειώνονται από γειτονικό ελικοδρόμιο!

Με τον φόβο δηλαδή μιας τραγικής σύγκρουσης, όπως συνέβη τον Ιανουάριο του 2025 κοντά στην Ουάσιγκτον, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρέιγκαν» συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μετά τη σύγκρουση στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Ο εν λόγω επιθεωρητής πτητικής λειτουργίας που έχει 30ετή εμπειρία ως πιλότος στα σχετικά έγγραφα παρουσιάζει και δεδομένα για 54 ενεργοποιήσεις του Συστήματος Ειδοποίησης Κυκλοφορίας και Αποφυγής Σύγκρουσης (TCAS – Traffic Alert and Collision Avoidance System) στο αεροδρόμιο της Αθήνας ύστερα από αναφορές πιλότων πολιτικών αεροσκαφών, ένας αριθμός που θεωρείται «ιδιαίτερα μεγάλος για διεθνές αεροδρόμιο».

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με τους οποίους επικοινωνήσαμε, αναφέρουν ότι πράγματι κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 τέτοιου είδους «συναγερμοί». Οπως και ότι υπάρχει ζήτημα με τη λειτουργία του γειτονικού ελικοδρόμιου αφού είναι κοντά σε αεροδιάδρομο προσγείωσης του «Ελ. Βενιζέλος» και μάλιστα σε υπερυψωμένο σημείο (550 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θαλασσας).

Χωρίς έλεγχο

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο επιθεωρητής πτητικής λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας πραγματοποίησε στις 20 Μαρτίου 2025 έλεγχο στο συγκεκριμένο ελικοδρόμιο και έξι ημέρες αργότερα έστειλε υπηρεσιακή αναφορά στην Αρχή, στην οποία ανέφερε ότι «κατά την είσοδό μου στο εν λόγω ελικοδρόμιο δεν πέρασα από κανένα έλεγχο αστυνομικό ή ιδιωτικό (security) ή από μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων ή επικίνδυνων ουσιών όπως συμβαίνει στο General Aviation του αερολιμένα. Επίσης κατά τη διάρκεια της επιθέωρησης διαπίστωσα πόσο χαμηλά και ακριβώς πάνω από το ελικοδρόμιο (λιγότερο των 1.000 ποδών) – δηλαδή περίπου 305 μέτρα – και με μεγάλη συχνότητα πετούν τα αεροσκάφη που κατευθύνονται για προσγείωση στον εν χρήσει διάδρομο 03L. Παρακαλώ από τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΑΠΑ να εξετάσουν την επαναξιολόγηση της πιστοποίησης του ελικοδρομίου που έλαβε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας το 2018».

Ωστόσο – σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» – δεν υπήρξε άμεση διερεύνηση των αναφορών του επιθεωρητή. Αντίθετα, ζητήθηκε εσωτερική έρευνα για «σκαιά συμπεριφορά του» όταν εκείνος σε σχετική συνάντηση στην ΑΠΑ ζήτησε επίμονα να εξετασθεί ενδελεχώς το συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας πτήσεων!

Στις 12 Μαΐου 2025 ο επιθεωρητής, μέσω και του νομικού εκπροσώπου του δικηγόρου Αθηνών Γιάννη Μαρακάκη, απέστειλε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο γραφείο προϊσταμένων του υπουργείου Μεταφορών, όπου ανάμεσα στα άλλα ανέφερε ότι «η άκρως επικίνδυνη αυτή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ολοένα και αυξάνει καθώς είναι γνωστό ότι τον τελευταίο καιρό έχουν πολλαπλασιαστεί τα δρομολόγια ελικοπτέρων καθιστώντας πολύ συχνά τα περιστατικά αποτροπής κινδύνου». Συμπληρώνοντας ότι ενώ έχει ενημερώσει τους υπευθύνους της ΑΠΑ ζητώντας επαναξιολογήσεις και έλεγχο των περιστατικών «συναγερμών», «ο υπογράφων επιθεωρητής βρέθηκα απολογούμενος για δήθεν ανάρμοστη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς ιεραρχικά προϊσταμένους μου».

Οι χειριστές

Οπως σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο, τα αεροσκάφη παίρνουν εντολές από τους ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας τις οποίες και εκτελούν με απόλυτη ακρίβεια. Ο κάθε ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα αεροσκάφη και να επεμβαίνει πολύ νωρίτερα από το σύστημα TCAS. Σύμφωνα με τον επιθεωρητή «έχουν δηλωθεί 54 περιστατικά TCAS με αναφορές χειριστών. Παραθέτω περιστατικά σύγκρουσης αεροπλάνων με ελικόπτερα (σ.σ. αναφέρονται 19 σχετικά συμβάντα) από τον Ιούνιο 2023 έως και τον Ιούνιο 2025 στην ευρύτερη περιοχή του «Ελ. Βενιζέλος»».

Σε ένα από αυτά που παρουσιάζεται από «ΤΑ ΝΕΑ» και αφορά συμβάν στις 7 Ιουνίου 2025 σημειώνεται ότι «κατά την προσέγγιση του ILS 03L (διαδρόμου του «Ελ. Βενιζέλος») λάβαμε ένα σήμα TCAS RA που ενεργοποιήθηκε από ένα ελικόπτερο που διέσχιζε από ανατολικά προς δυτικά. Το σήμα RA ήταν στιγμιαίο με εντολή LEVEL OFF».

Επισημαίνεται ότι οι σχετικοί «συναγερμοί» καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ECCAIRS2 και υπάρχει ενημέρωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αλλά προσφάτως και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Καταγγελία

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης που χειρίζεται την υπόθεση αναφέρει ότι «προσφάτως ήρθε σε γνώση μας μια σοβαρότατη καταγγελία αναφορικά με επανειλημμένες παραβιάσεις του πρωτοκόλλου ασφαλείας για τις αερομεταφορές και αφού εξετάσαμε την βασιμότητα των καταγγελλομένων για κίνδυνο σύγκρουσης ελικοπτέρων με αεροσκάφη στον αέρα απευθυνθήκαμε αμέσως στο αρμόδιο υπουργείο»…