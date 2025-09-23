Το χοντρό λάθος διαιτητή και VAR στη Λεωφόρο που με τον τρόπο του αλλοίωσε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, επιβεβαίωσε ο Στεφάν Λανουά. Παίρνοντας θέση για την περίφημη φάση του 35΄ στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και στην καθαρή ανατροπή του Ρεμί Καμπελά από τον Τετέ μέσα στην «πράσινη» περιοχή ο γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν λιτός και κατανοητός: Ηταν πέναλτι. Και φυσικά από τη στιγμή που δεν το είδε ο ρέφερι Ντενίζ Αϊτεκίν (ο οποίος «εκτός τόπου και χρόνου» έδειξε και κίτρινη κάρτα στον Καμπελά), θα έπρεπε να παρέμβει από το VAR o Γκίντερ Περλ. «Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει μέσα από δύο παίκτες, χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR, δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το Νο.10 (σ.σ. Τετέ) κάνει φάουλ. Αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι» ήταν τα λόγια του Στεφάν Λανουά.

Φυσικά το πέναλτι αυτό δεν δόθηκε ποτέ. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό από την γκάφα διαιτητή και VAR να άφησε δύο βαθμούς στη Λεωφόρο σε ένα ντέρμπι που αν είχε προηγηθεί από το 35′ προφανώς θα του άλλαζε το σενάριο. Αλλά τουλάχιστον είναι μια ηθική αποζημίωση για τους Ερυθρόλευκους το να ακούν από τον αρχιδιαιτητή αυτό που όλη η Ελλάδα συζητά από το βράδυ της Κυριακής. Για το καθαρό πέναλτι που έγινε επιθετικό φάουλ με… μπόνους μάλιστα μια κίτρινη κάρτα για τον Ρεμί Καμπελά. «Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Είδα και το video στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος για την παράβαση. Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Επρεπε να δοθεί. Αντί γι’ αυτό όμως, είδα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί» επαναλάμβανε ο 35χρονος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ψάχνοντας το δίκιο του. Και αυτή η φάση προκάλεσε και το πρώτο σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη διαιτησία στον ενάμιση χρόνο που βρίσκεται στην Ελλάδα. «Θα ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει το VAR, αν δεν το χρησιμοποιούν για να δουν φάσεις σαν αυτή του Ρεμί. Αυτό είναι για μένα το χειρότερο» σχολίασε με τη σειρά του ο Βάσκος. Και πραγματικά θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να προκύψει μια απάντηση και στο δικό του ερώτημα. Γιατί υπάρχει από τον τελικό Κυπέλλου του 2019 στην Ελλάδα η βίντεο τεχνολογία και είμαστε στον Σεπτέμβρη του 2025. Και ακόμη προκύπτουν κραυγαλέα λάθη από τη λάθος χρήση του VAR. Ακόμη και σε ματς με ξένους διαιτητές όπως οι Γερμανοί της Κυριακής.

Απαντες βέβαιοι

«Προφανώς και είναι πέναλτι» παραδέχθηκε ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Κατσουράνης σχολιάζοντας τη φάση του 35΄ σε αθλητική εκπομπή. «Είναι φυσικά πέναλτι η παράβαση στον Ρεμί Καμπελά» συμπλήρωσε με βεβαιότητα ο Ηλίας Σπάθας σχολιάζοντας για το Mega.

Ο άλλοτε διεθνής διαιτητής που από την πλευρά του θέλησε να φωτίσει δύο ακόμη φάσεις του ντέρμπι. Αυτή του 42΄ όταν ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε μια κανονική γκάφα εκτελώντας αδύναμα ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, δίνοντας το δικαίωμα στον Καμπελά να κλέψει και να βγει τετ α τετ. Και σε αυτή του 72΄ όταν ο Τάσος Μπακασέτας στην προσπάθειά του να ανακόψει μια κόντρα επίθεση του Ολυμπιακού, έκανε φάουλ για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Λορέντσο Πιρόλα: «Λειτούργησε σαν προστάτης για τον Καλάμπρια σε ένα ακόμη μεγάλο λάθος στο 42’».

«Και στο 72′ το σκληρό φάουλ του Τάσου Μπακασέτα θα έπρεπε να συνδυαστεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του Παναθηναϊκού – είδε την πρώτη στο 53’». Απαραίτητη σημείωση; Βλέποντας το φάουλ του Tάσου Μπακασέτα που έμεινε ατιμώρητο, ο Χρήστος Κόντης ένα λεπτό μετά τον αντικατέστησε με τον Ρενάτο Σάντσες.