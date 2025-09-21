Ένας αγώνας μπρα ντε φερ εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο μεταξύ επιχειρηματιών και ιδιοκτητών επαγγελματικών ακινήτων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τα ενοίκια εκτοξεύονται στον… Θεό όταν έρχεται η ώρα της διαπραγμάτευσης για συμβόλαια που λήγουν. Αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις να αναγκάζονται να αφήσουν το κατάστημα που ενοικιάζουν και να αλλάξουν ακόμα και γειτονιά ή και να βάλουν λουκέτο μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν στο κόστος μιας μετεγκατάστασης ή στις υπέρογκες απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Σε αρκετές περιοχές η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει ακόμα και τον κατά τόπους επιχειρηματικό χάρτη, με δεκάδες καταστήματα να παραμένουν κλειστά ή άλλα να έχουν μετακινηθεί, ενώ, όπως λένε οι επιχειρηματίες, έχει επιστρέψει και ο «αέρας», και μάλιστα, όπως λένε, κάτω από το… τραπέζι όταν λήγει το συμβόλαιo τους και πρέπει να διαπραγματευθούν ένα νέο. Το πρόβλημα, αν και είναι πιο έντονο για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν αφήνει εκτός ούτε τους μεγάλους της αγοράς. Για τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ η ρύθμιση του πλαφόν 3% στην αύξηση του ενοικίου έως το τέλος του 2025 είναι, όπως λένε, μικρή και εάν δεν παρέμβει το αρμόδιο υπουργείο τους επόμενους μήνες πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν ακόμα και να κλείσουν, καθώς από τις συζητήσεις που ήδη γίνονται οι απαιτήσεις που πέφτουν στο τραπέζι θεωρούνται εξωφρενικές.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων, για κατάστημα 150 τ.μ. στην περιοχή του Πύργου Αθηνών στους Αμπελοκήπους το ζητούμενο ενοίκιο είναι στα 3.500 ευρώ, στην πλατεία Κάνιγγος για 300 τ.μ. ζητούν 9.000 ευρώ, ενώ στην Ακαδημίας για 97 τ.μ. 4.000 ευρώ τον μήνα. Στη Θεσσαλονίκη, για 60 τ.μ. στην πλατεία Ναυαρίνου ζητούν 2.700 ευρώ, στην Εγνατία για 120 τ.μ. 2.900 ευρώ, ενώ κοντά στον Λευκό Πύργο για 192 τ.μ. 5.500 ευρώ. Από τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι το 2024 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 8,8% σε σχέση με το 2023. Κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 10,4% για την Αθήνα, 6,5% για τη Θεσσαλονίκη και 6,7% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 6,4%, ενώ κατά γεωγραφική περιοχή ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 5,8% για την Αθήνα, 9,2% για τη Θεσσαλονίκη και 6,7% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι έμποροι

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, η επαγγελματική στέγη είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αγορά βρίσκεται στη μέγγενη, οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται ασφυκτικά και η αναγκαστική μετακίνηση λόγω λήξης μισθωτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτα. Την εικόνα αυτή περιγράφει και ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργος Καββαθάς. Σύμφωνα με τον ίδιο τα αυξημένα κόστη σε ενοίκια, σε συνδυασμό με την ενέργεια αλλά και τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, έφεραν 40% αύξηση του λειτουργικού κόστους στην εστίαση τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ και για τις άλλες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των εξόδων τους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας μελέτης οικοδομικού κλίματος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το 5,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ενοίκια, ενώ το 10,8% δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει το επόμενο διάστημα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ενοικίων. Την ίδια ώρα το ύψος των ενοικίων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το 13% των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παράταση που δόθηκε έως το τέλος του έτους με πλαφόν στις αυξήσεις των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης αποτελεί μια πρόσκαιρη ανάσα για όσους διατηρούν παλαιό συμβόλαιο, ωστόσο, όπως λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και επιχειρηματίες, για όσους τα συμβόλαια λήγουν ή αναζητούν νέα στέγη για τις επιχειρήσεις τους οι απαιτήσεις είναι υπέρογκες, και μάλιστα σε μια αγορά που οι τζίροι πέφτουν.

Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε επιστολές προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της επαγγελματικής στέγης. Στις παρεμβάσεις που ζητά είναι η παράταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις μισθωμάτων, με δυνατότητα επανεξέτασης ανά έτος, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 6 ετών στα επαγγελματικά μισθωτήρια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 3 έτη, εφόσον ο μισθωτής είναι συνεπής, και το δικαίωμα προαίρεσης παράτασης 2 ετών στις τρέχουσες μισθώσεις, με ετήσια αύξηση έως 3%, ώστε να αποφεύγονται βίαιες εξώσεις.

Επίσης προτάθηκε η επέκταση της έκπτωσης 3% στον ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα των νομικών προσώπων, μείωση της φορολογίας στα ενοίκια, ώστε να στηριχθούν και οι ιδιοκτήτες, αλλά και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που επενδύουν σε ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών ακινήτων. Ανάλογες προτάσεις έχει διατυπώσει και το ΕΕΘ, ζητώντας μάλιστα να επιστρέψει το καθεστώς που διέπει την επαγγελματική στέγη στα προ μνημονίων καθεστώτα, δηλαδή ο επαγγελματίας να μπορεί να νοικιάζει έναν επαγγελματικό χώρο για 9+3 ή 12+4 έτη, ώστε να μπορεί να «τρέξει» τις αποσβέσεις του και να έχει το προσδοκώμενο επιχειρηματικό όφελος, και οι προσαυξήσεις στα ενοίκια να γίνονται βάσει πληθωρισμού.