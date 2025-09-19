Oh! My God! Βρασμένα δαμάσκηνα; Αυτό είναι το έδεσμα που μου έκανε περισσότερο εντύπωση ανάμεσα σε εκείνα τα οποία σερβιρίστηκαν στο τεράστιο τραπέζι (47 μ.) στο κάστρο του Ουίνδσορ. Χρυσά, βαριά μαχαιροπίρουνα, για να τεμαχίσουν οι υψηλοί προσκεκλημένοι τα πλούσια, ιδιαίτερα εδέσματα, κρύσταλλα, πορσελάνες, τα βλέμματα όμως έπεφταν στη Μελάνια. Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε ακόμα μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης (συνόδευε τον σύζυγό της) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια (κροκί συγκεκριμένα) με τη λιλά ζώνη, ήταν πολύ μοδάτο, εκρηκτικό, εντυπωσιακό, δίχασε όμως το… φιλοθέαμον κοινό. Το μάξι φουστάνι με την υπογραφή του οίκου Carolina Herrera, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Εγώ σκέφτομαι ότι ένα τέτοιο «δύσκολο» φόρεμα, μόνο μια γυναίκα με τον σωματότυπο της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ μπορεί να φορέσει. Η Μελάνια ήπιε πολύ λίγο κρασί, ένα συλλεκτικό του 1945 και μερικές γουλιές από το λικέρ του 1912. Παλαιωμένα σε κάβες βασιλικών κάστρων ή σε βίλες σαν αυτές των μεγαλοεπιχειρηματιών Μέρντοκ και Κουκ που ήταν προσκεκλημένοι στο δείπνο προς τιμήν του ζεύγους Τραμπ, στο υπέροχο κάστρο του Ουίνδσορ. Τελειώνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μη σχολιάσουμε τα σκουλαρίκια της Μελάνια από μυθικά σμαράγδια. Τέλεια.

Τα flash στην Ολγα Κεφαλογιάννη…

Είναι λίγο μακριά, αλλά εμείς κάνουμε γρήγορα την… πτήση από τη Γηραιά Αλβιώνα στην Αθήνα και έναν χώρο πανέμορφο, κάτω από την Ακρόπολη. Στη Ρωμαϊκή Αγορά, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη και ο ΕΟΤ τίμησαν τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών με ένα μουσικό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας.