Η Λωρίδα της Γάζας «μετατρέπεται σε ένα κτηματομεσιτικό χρυσωρυχείο», και το σχέδιο «βρίσκεται στο γραφείο του προέδρου Τραμπ», διαβεβαίωσε χθες ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενώ ο ισραηλινός στρατός έδινε ουσιαστικά μια τελευταία διορία 48 ωρών στους περίπου 500.000 αμάχους που παρέμεναν στην πόλη της Γάζας να την εγκαταλείψουν: μέχρι αύριο το μεσημέρι θα μείνει, όπως ανακοίνωσε, ανοιχτή η οδός Σαλάχ αλ Ντιν, ο προσωρινός διάδρομος τον οποίο άνοιξε ώστε να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων. Καραβάνια ανθρώπων εγκατέλειπαν χθες με κάθε τρόπο και μέσο την πόλη, τόσο μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν, η οποία διατρέχει τον παλαιστινιακό θύλακο από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του, όσο και μέσω της παράκτιας οδού. Αλλοι, πάλι, δήλωναν αποφασισμένοι να μείνουν, παρά τη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε προχθές ο ισραηλινός στρατός με σκοπό την εξόντωση της Χαμάς και την κατάληψη της πόλης, κρίνοντας προτιμότερο τον κίνδυνο του άμεσου από εκείνο ενός αργού θανάτου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζα από την αρχή του πολέμου έχει πια ξεπεράσει τις 65.000. Μόνο 108 σκοτώθηκαν προχθές, άλλοι 62 είχαν σκοτωθεί μέχρι χθες το απόγευμα, σε αυτούς προστέθηκαν πολύ σύντομα 13 οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας. Σε αυτό το φόντο μιλούσε χθες ο Σμότριτς σε διάσκεψη με τίτλο Real Estate Center. «Πληρώσαμε πολλά χρήματα για τον πόλεμο, οπότε πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα χωριστούν τα ποσοστά της γης στη Γάζα. Η φάση της κατεδάφισης είναι πάντα η πρώτη φάση της αστικής ανανέωσης. Το κάναμε αυτό, τώρα πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας πως έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – είναι γνωστό άλλωστε το όραμα (και) του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα» της Μέσης Ανατολής.

«Οι τελευταίες στιγμές πριν απ’ την αναχώρηση ήταν σαν στραγγαλισμός. Η Γάζα είναι για μένα το μέλλον των παιδιών μου, τα όνειρά μου, τα υπάρχοντά μου, οι αναμνήσεις μας και η μνήμη της μητέρας μου που έχει πεθάνει… Ξαφνικά, πρέπει να τα εγκαταλείψουμε όλα για ένα άγνωστο πεπρωμένο. Σήμερα, λέμε αντίο για πάντα. Είναι ένα αβάσταχτο συναίσθημα», δήλωνε (περίπου) την ίδια ώρα η Μανάλ Αουάντ, μητέρα δύο παιδιών. «Αν η πόλη της Γάζας ισοπεδωθεί, αυτό σημαίνει ότι κατευθυνόμαστε πράγματι προς ένα σχέδιο αναγκαστικής εξορίας των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Και η σιωπή του κόσμου σημαίνει ότι είναι συνένοχος σε αυτό το σχέδιο», κατήγγειλε ο Αχμάντ αλ-Σαουά, διευθυντής του δικτύου παλαιστινιακών ΜΚΟ στη Γάζα. «Είναι σαν να ζεις την Ημέρα της Κρίσης ή στην κόλαση, αλλά ακόμα και η κόλαση θα ήταν πιο επιεικής», αναφώνησε η Φατιμά Λουμπάντ, η οποία διένυσε σχεδόν με τα πόδια περίπου 10 χιλιόμετρα με τα τέσσερα παιδιά της για να φτάσει στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κέντρο του θύλακα. Μαρτυρίες όπως αυτές στη γαλλική “Le Monde” και το Γαλλικό Πρακτορείο, όμως, θα λιγοστέψουν: σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αδυσώπητοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν χθες ως αποτέλεσμα να μείνει χωρίς Ιντερνετ και τηλέφωνο όλο το βόρειο κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας.

Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής, ανάμεσά τους οι Γιατροί χωρίς Σύνορα και η Oxfam, απηύθυναν από κοινού έκκληση στα κράτη που απαρτίζουν τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσουν «κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό εργαλείο στη διάθεσή τους» ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.