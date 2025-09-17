Απραγοι έφυγαν χθες από το Μέγαρο Μαξίμου, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και οι συνοδεύοντες αυτόν μητροπολίτες Γορτύνης Μακάριος και Ιεραπύτνης Κύριλλος. Πληροφορούμαι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού τους άκουσε με προσοχή, τους ξεκαθάρισε ότι η ερμηνευτική διάταξη που απαγορεύει το μεταθετό στις εκλογές μητροπολιτών στη μεγαλόνησο, δεν αλλάζει. Θυμίζω ότι ο Ευγένιος είχε καταγγείλει δημόσια τη συγκεκριμένη ερμηνευτική διάταξη, διατυπώντας την άποψη ότι θίγει το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Κρήτης, δηλώνοντας αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον Καταστατικό Χάρτη. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, εμφανίστηκε αμετακίνητος με το επιχείρημα ότι η ερμηνευτική διάταξη έχει λάβει και τη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο υπάγεται εκκλησιαστικά η Κρήτη. Στην προσπάθεια να μπουν στη συζήτηση και τα του κυκλώματος και των φερόμενων ως εμπλεκομένων ιερωμένων, ο Πρωθυπουργός υπήρξε επίσης ξεκάθαρος. Υποστήριξε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πως η Πολιτεία, από τη πλευρά της, έκανε το χρέος της με την εξάρθρωση της συμμορίας, καλώντας τους ιεράρχες να κάνουν και αυτοί το δικό τους από εκκλησιαστικής πλευράς.

Σύνοδος για την εκλογή

Για να επανέλθω, πάντως, στο κυρίως θέμα της χθεσινής συνάντησης, να σας πω πως, παρόλο που η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης στο Μαξίμου κράτησε μία ώρα, η συζήτηση για τον νόμο διήρκησε μόνο ένα εικοσάλεπτο. Αυτό νομίζω δείχνει το ξεκαθάρισμα των κυβερνητικών προθέσεων. Αρα, πλέον, η μπάλα είναι στο τερέν των συνοδικών της Κρήτης, που πρέπει να εγκαταλείψουν την τακτική των παρελκυστικών «συνοδικών συσκέψεων» και να προχωρήσουν σε Σύνοδο για εκλογή μητροπολίτη στα Χανιά.

Στο ΚΥΣΕΑ η τέταρτη Belharra

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να «κλειδώσει» και επίσημα πια η απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας FDI με το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», ενώ θα ακολουθήσει στη συνέχεια η έγκρισή της από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής που ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη αλλά αναβάλλεται για τις ερχόμενες εβδομάδες. Θυμίζω ότι ο Νίκος Δένδιας είχε επιβεβαιώσει την πρόθεση για την απόκτησή της κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο ναυπηγείο της Naval Group στη Λοριάν. Ενώ, σε παρουσία του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την προηγούμενη εβδομάδα, είχε κάνει έμμεση αναφορά δηλώνοντας πως «σε λίγες εβδομάδες, στον Φαληρικό Ορμο θα καταπλεύσει ο «ΚΙΜΩΝΑΣ», η πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς Belharra και θα ακολουθήσουν άλλες τρεις».

Οι ιταλικές FREMM

Η ένταξη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αμυντικών δανείων SAFE ήρθε να «κουμπώσει» την εξέλιξη αυτή στην ενίσχυση του στόλου, ενώ, κατά πληροφορίες, εκκρεμεί πλέον και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ιταλία για την απόκτηση των 2+2 φρεγατών FREMM (Berganini), η οποία δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί ακόμη κι εντός αυτού του μήνα ή του Οκτωβρίου. Δεν αποκλείεται δε, αν υπάρξει χρόνος στο ΚΥΣΕΑ σήμερα, να υπάρξει και αναλυτική παρουσίαση αυτού του ζητήματος.

Εξώδικο από γονείς θυμάτων των Τεμπών

Με εξώδικη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νικήτα Κακλαμάνη και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής των σορών των παιδιών τους προκειμένου να εξακριβωθεί καταρχήν η ταυτότητά τους αλλά και να πραγματοποιηθούν οι χημικές εξετάσεις για την ακριβή αιτία θανάτου τους. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο μοιραίο τρένο, ξεκίνησε προχθές απεργία πείνας έξω από τη Βουλή με αυτό ακριβώς το αίτημα. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο που συνυπογράφει με την Καρυστιανού, η άρνηση εκταφής «θεμελιώνει ευθεία παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γονέα, αλλά και του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού του βίου, κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ» αλλά και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη.

Διάψευση, προσώρας

Μιας και την ανέφερα, να σας πω ότι η Καρυστιανού προανήγγειλε μεν συνέχιση των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη, αλλά διέψευσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος. «Δεν περνάει από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή» είπε, ερωτηθείσα σχετικά (Kontra) τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε». Απέρριψε, δηλαδή, τις φήμες εμπλοκής της στην ενεργό πολιτική, αλλά όχι κατηγορηματικά. Για την ώρα.