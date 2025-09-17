Οσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε από θέσεις ευθύνης (πρόεδροι, προπονητές, στελέχη, ποδοσφαιριστές) είτε από την εξέδρα, γνωρίζουν πως όσες και κυρίως όποιες μεταγραφές και να κάνει μία ομάδα, άμα δεν έχει ικανό προπονητή ή αν ο προπονητής είναι «καμένος», δηλαδή στερείται ιδεών, οράματος και διάθεσης να το παλέψει το πράγμα και να δουλέψει σκληρά για να πετύχει, η ομάδα θα πάει στα βράχια. Εμείς οι παναθηναϊκοί το ζούμε τους τελευταίους μήνες τόσο έντονα, που έστω κι αν δεν ανήκουμε στο staff της ομάδας, αλλά στη μεγάλη κοινότητα των «προπονητών» εξέδρας, το ξέρουμε καλά. Πολύ καλά. Δεκάδες εκατομμύρια έχει ξοδέψει σε μεταγραφές ο πρόεδρος Γιάννης Αλαφούζος, αλλά η ομάδα που με το ζόρι τερμάτισε δεύτερη πέρυσι, φέτος πάει από το κακό στο χειρότερο. Εξ ου και ο πρόεδρος Αλαφούζος, που κατάλαβε έστω και αργά ότι όσους καινούργιους παίκτες και να αγοράσει, αν ο προπονητής της είναι ένας… Ρουί Βιτόρια στο μυαλό, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει με τίποτε μπροστά, τον απέλυσε!

Το επισημαίνω, διότι και στην πολιτική πάνω-κάτω τα ίδια ισχύουν! Χθες, ο πρόεδρος Κυριάκος έκανε «μεταγραφή» από το αεροδρόμιο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και μαζί με τον Λοβέρδο και τέσσερις φίλους του. ΟΚ, αλλά η ομάδα από προπονητή πάσχει, όχι από μεταγραφές…

«Πατριωτικά, φιλελεύθερα»

Εκανε δηλώσεις ο πρόεδρος Κυριάκος για το σπουδαίο απόκτημα της ομάδας, που θα παίζει μπάλα (και ντραμς) στα νότια, έκανε και ο Ανδρέας, ο φίλος μου, ο οποίος συνόψισε την απόφασή του στη φράση «με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Αχ, μωρέ Ανδρέα…

Στον πρόλογο της ποιητικής συλλογής του «Σκλάβοι Πολιορκημένοι», ο Κώστας Βάρναλης έχει ένα ποίημα. Αντιγράφω τους τελευταίους στίχους:

«Χτες και σήμερα ίδια κι όμοια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά…

Η ύπαρξή σου σε σκοτάδια όλο πηχτότερα βουτά.

Τάχα η θέλησή σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος;

Αχ, πού ‘σαι, νιότη, που ‘δειχνες, πως θα γινόμουν άλλος!»

Του το αφιερώνω…

Μυστήριο… timing

Η σχέση Μητσοτάκη – Λοβέρδου δεν είναι καινούργια – το αντίθετο. Μετράει χρόνια πίσω, από την εποχή που και οι δύο διετέλεσαν υπουργοί στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Κι όταν ο Λοβέρδος αποφάσισε να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το 2021, στο Μέγαρο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες. Το ιδανικότερο που θα μπορούσε να τους συμβεί θα ήταν με τον Λοβέρδο στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να μεταβληθεί το κόμμα σε παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας. Ηταν τόση δε η πεποίθησή τους και του Κυριάκου προσωπικά ότι θα κέρδιζε τις εκλογές ο Λοβέρδος, ώστε έπαθαν πραγματικό σοκ όταν ο εκλεκτός τους ήρθε τρίτος, πίσω από τον Γιώργο Παπανδρέου. Στοιχημάτιζαν υπέρ της νίκης του και η ήττα δεν χωνευόταν με τίποτα. Ο Λοβέρδος στήριξε Ανδρουλάκη σε εκείνη την εκλογή, έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, όμως στη συνέχεια οι σχέσεις τους οδηγήθηκαν σε ρήξη εξαιτίας των φιλοκυβερνητικών απόψεων που εξέφραζε συχνά ο Λοβέρδος στη Βουλή. Υστερα ήρθε η μη εκλογή του, το 2023 (τον κέρδισε καθαρά στον Βόρειο Τομέα της Αττικής η Μιλένα), και η δρομολογημένη απόφασή του να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, διαφωνώντας με στρατηγικές επιλογές του Ανδρουλάκη.

Ετσι ώστε η τωρινή ένταξή του στη ΝουΔού να μην προκαλέσει καμία έκπληξη. Αναμενόμενη ήταν. Η μόνη έκπληξη που εμένα προσωπικά μου προκάλεσε, επειδή πιθανώς να κρύβει και κάποια είδηση για τις μελλοντικές εξελίξεις, είναι το γιατί τώρα. Αυτού του είδους οι κινήσεις συνήθως γίνονται παραμονές εκλογών, προκειμένου να αποφέρουν πολιτικά οφέλη. Τόσο μακριά από τον (υποτιθέμενο) χρόνο των εκλογών, απορώ γιατί…

Θεωρίες συνωμοσίας

Επίσης, αν θυμάμαι καλά, η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ αλλά και με τον κοριό του Predator συμπίπτει χρονικά με την προεκλογική περίοδο του 2021 για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μακριά από εμένα κάθε βέβηλη, βδελυρή, ανίερη και φυσικά άστοχη σκέψη για την πιθανότητα να συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα (φαινομενικά εντελώς) άσχετα γεγονότα. Ητοι η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ομως κάτι άθλιοι εκεί έξω, στο ερεβώδες Διαδίκτυο, συνδέουν – άκου τώρα! – όχι μόνο αυτά τα γεγονότα, αλλά και την «κάψα» πολλών και διαφόρων εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να πληροφορηθούν έγκαιρα αν κερδίζει ο Λοβέρδος στην κούρσα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Φυσικά όλα αυτά είναι αναπόδεικτα – πρόκειται για τις γνωστές θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες συχνά κατακλύζουν το Διαδίκτυο. Ομως το Μέγαρο Μαξίμου, θα το πω αυτό, δεν πρέπει να παραπονιέται που συμβαίνουν όλα αυτά – ας επέτρεπε στην ΕΥΠ να ανακοινώσει στον Ανδρουλάκη τον λόγο για τον οποίο τον παρακολουθούσαν, να τελειώνει μια και καλή αυτή η ιστορία. Αλλά δεν το κάνει. Διότι θα έχει τους λόγους του προφανώς…

Αλλη μία ψήφος κερδισμένη;

Και δεν είναι μόνο το θέμα της ένταξης Λοβέρδου και της παρέας του στη ΝουΔού. Είναι ότι όλο αυτό συνέβη ενώ στο περιθώριο εξελισσόταν μία άλλη πολιτική κρίση – αυτή τη φορά στο κόμμα «Νίκη», που περνάει κι αυτό βάσανα πολλά φυλλορροώντας.

Κι αν μεν το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε με μια μάλλον ψύχραιμη, στα όρια της αφασίας, δήλωση-σχόλιο την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝουΔου, η «Νίκη» έκανε το πρόβλημά της… πύραυλο, σαν αυτόν που στέλνει κάθε τόσο στο Διάστημα ο Ιλον Μασκ. Οπως έγινε γνωστό, βουλευτής της, ονόματι Νίκος Βρεττός, περί της ύπαρξης του οποίου δεν είχαμε γνώση, κέρδισε μια διαγραφή και 15 λεπτά δημοσιότητας, όταν συναίνεσε να εκλεγεί πρόεδρος της μπαζοεξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Νικολόπουλος της ΝουΔου.

Και όχι μόνο συναίνεσε ο καλός αυτός χριστιανός (όλοι στη «Νίκη» άλλωστε είναι καλοί χριστιανοί – αυτό είναι που «πουλάει» κυρίως το κόμμα της χαράς), το δικαιολόγησε κιόλας. Είπε ότι ο πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από την πλειοψηφία. Αστραψε και βρόντηξε ο… γέρων Νατσιός και τον διέγραψε τον Βρεττό, προς μεγάλη… λύπη του προέδρου Κυριάκου που, εξ όσων φαίνεται, κερδίζει την ψήφο ενός ακόμη βουλευτή στις κρίσιμες ψηφοφορίες (που θα ακολουθήσουν), και θα είναι πολλές.

Τελικά όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν…

Ερωτήματα για τον χαλίφη

Αν θυμάμαι καλά, είχα εκφράσει ζωηρές αμφιβολίες για το αν ήταν και πόσο σώφρον από πλευράς κυβέρνησης να δεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός της χώρας τον… χαφταρογιό που μας ήρθε προ 10ημέρου στην Αθήνα. Είχα σημειώσει θυμάμαι καλά να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα, αν δεν τηρηθούν όμως;

Ο,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες, αλλά για κάποιον λόγο οι λίβυοι δουλέμποροι και οι αιγύπτιοι συνάδελφοί τους έχουν βάλει ξανά στο πλάνο τους την Κρήτη, και οι δομές στο νησί έχουν ξαναγεμίσει μετανάστες – όλοι ίδιοι. Ανδρες 20-25 ετών, οι οποίοι προφανώς δεν έρχονται εδώ για το μεροκάματο. Οπότε τίθενται εκ των πραγμάτων μερικά ζωηρά ερωτήματα: μας τζαρτζάρει ο χαλίφης ο Χαφτάρ μετά τη συμφωνία με τη Chevron; Η Τουρκία μας νίκησε στο σχετικό… χρηματιστήριο με έπαθλο την… αγάπη του χαλίφη για μια ακόμη φορά; Ο χαλίφης της Βεγγάζης ζητάει κι άλλα, όπως συνήθως συμπεριφέρονται οι επαγγελματίες εκβιαστές όταν το θύμα πέσει στην πρώτη παγίδα, και πιέζει με τις καραβιές; Διαλέγετε και παίρνετε.