Μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου η λάμψη τους ήταν τεράστια. Οχι μόνο του ΝΒΑer Aλπερέν Σεγκούν, αλλά όλων των παικτών της Τουρκίας και του κόουτς Εργκίν Αταμάν αλλά και του επιτελείου του.

Οι Τούρκοι έκαναν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία τους σε έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες σε ημιτελικό Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα και προκρίθηκαν πανηγυρικά στον τελικό σκορπίζοντας δικαιολογημένο ενθουσιασμό στα εκατομμύρια συμπατριώτες τους τόσο στην Τουρκία όσο και σε όλο τον κόσμο.

Πραγματικοί αθλητικοί γίγαντες οι τούρκοι παίκτες μάς νίκησαν κατά κράτος και πήγαν δικαιότατα στον τελικό να διεκδικήσουν εκ νέου (μετά το 2001) τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ομως οι γίγαντες του παρκέ έδωσαν τη θέση τους σε… νάνους πριν καν χαμηλώσουν καλά καλά τα φώτα στην Xiaomi Arena της Ρίγα.

Ο Σεγκούν που έκανε πράγματα και θαύματα στο παρκέ, κόντυνε δεκάδες πόντους έξω από αυτό με την ανάρτησή του που μόνο σε αθλητικό μήνυμα δεν παραπέμπει, αλλά κυρίως σε ξερίζωμα λαών και σε θηριωδίες όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, σε εποχές που αυτός δεν είχε καν γεννηθεί. Το ότι χειρίζεται τα δικά του social μια ομάδα του δεν αποτελεί δικαιολογία, διότι για τέτοιες ειδικά αναρτήσεις θα έπρεπε να τις διπλοτσεκάρει, εάν δεν είχε πατήσει αυτό το… enter στο πληκτρολόγιο για να ανέβει το μήνυμα.

Παράλληλα η ίδια η τουρκική ομοσπονδία έκανε επίσης αντιαθλητικό και βίαιο φάουλ με επίσημη ανάρτηση στο σάιτ της, καθαρά υποτιμητική και προσβλητική για την Ελλάδα. Μετά την παρέμβαση της ΕΟΚ με επίσημη διαμαρτυρία – που την κοινοποίησε και στη FIBA – η ανάρτηση αποσύρθηκε, ενώ ο άνθρωπος της ομοσπονδίας που την ανέβασε απολύθηκε, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνα τα social media.

Συμφωνούμε κόουτς, είναι πολύ επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν τα χειρίζονται άνθρωποι τυφλωμένοι από οπαδικό ή εθνικό πάθος και γράφουν και μιλούν πριν βουτήξουν πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό τους.