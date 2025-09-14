Το νέο βιβλίο The European Media in the Platform Era: Realities and Tendencies, σε επιμέλεια των καθηγητών Στέλιου Παπαθανασόπουλου και Αντρέα Μικόνι, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Springer, εξετάζει τις ριζικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν το ευρωπαϊκό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, σε ένα πλαίσιο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, πολιτικών μεταβολών και οικονομικών πιέσεων.

Εστιάζει στις οικονομικές, πολιτικές και διαρθρωτικές δυνάμεις που τροφοδοτούν αυτούς τους μετασχηματισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της πλατφορμοποίησης, τη σύγκλιση των μέσων και την εμφάνιση νέων φορέων στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση περιεχομένου. Παράλληλα, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η κυριαρχία των ψηφιακών πλατφορμών επηρεάζει την ιδιοκτησιακή δομή και το καθεστώς λειτουργίας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, ενισχύοντας τις τάσεις συγκέντρωσης μέσω συγχωνεύσεων και συνεργασιών, αλλά και προκαλώντας ανησυχίες για τη διατήρηση της πολυφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται ο μεταβαλλόμενος ρόλος των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς κυβερνήσεις και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιχειρούν να ρυθμίσουν το νέο ψηφιακό περιβάλλον, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη θεσμική ισορροπία, τον πλουραλισμό και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Το βιβλίο συζητά επίσης τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, φωτίζοντας την ένταση ανάμεσα σε θεσμικές-ρυθμιστικές προσεγγίσεις και στις ρευστές, πολυκεντρικές πραγματικότητες της ψηφιακής εποχής.

Με μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τάσεων και των προκλήσεων που καθορίζουν το μέλλον των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, το έργο προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη δυναμική του σύγχρονου επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Αποτελεί ουσιαστικό ανάγνωσμα για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, των ευρωπαϊκών σπουδών, της διεθνούς επικοινωνίας και της δημόσιας πολιτικής.

Με τη διορατική ανάλυση και την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωσή του, το βιβλίο συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση των διαρκών μετασχηματισμών στον ευρωπαϊκό χώρο των μέσων και στη διαμόρφωση της μελλοντικής τους πορείας στην εποχή της κυριαρχίας των ψηφιακών πλατφορμών.