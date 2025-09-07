Η θαλαμηγός «Main» είναι από τα ωραιότερα και πολυτελέστερα πλωτά βασίλεια τα οποία έχουν ταξιδέψει στις θάλασσες του κόσμου. Πρόκειται για το mega yacht του Giorgio Armani ο οποίος ως γνωστόν έφυγε από τη ζωή (Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου) σε ηλικία 91 ετών. Ο άνθρωπος ο οποίος διέπρεψε στον παγκόσμιο χώρο της μόδας με την εξαίσια μινιμαλιστική αισθητική του, την απέριττη κομψότητα, το μοναδικό αυτό στυλ που δεν «φώναζε» πάνω στις πασαρέλες ή οπουδήποτε αλλού, κέρδιζε όμως όλες τις εντυπώσεις, είχε σχεδιάσει τη θαλαμηγό για ταξίδια μακρινά και κοντινά. Ταξίδια στην Καραϊβική, την Κορσική, τη South France, κυρίως όμως τη Νότια Ιταλία και την Ελλάδα. Ενα mega yacht σε σκούρο μπλε χρώμα (το πολυαγαπημένο του night blue) και μινιμαλιστική γραμμή.

Υπερπολυτελές και ιδιαίτερο, που έκλεβε τις εντυπώσεις όταν ταξίδευε στο Ιόνιο και ιδιαίτερα στην Ιθάκη, το αγαπημένο νησί του Armani. Ο ιταλός designer, ένας πολύ γοητευτικός άνδρας, που εκτός από ρούχα σχεδίαζε yachts, luxury βίλες, exclusive ξενοδοχεία που έφεραν το όνομά του (από το Μιλάνο μέχρι τις ΗΠΑ), είχε μία πολύ στενή σχέση με την Ελλάδα. Στενός φίλος και συνεργάτης με την επιχειρηματία Μίκυ Μπρούνι είχε δημιουργήσει δύο πολύ επιτυχημένα καταστήματα στην Ελλάδα. Ενα για την πρώτη γραμμή Armani και ένα άλλο για μία περισσότερο προσιτή σειρά. Στο δεύτερο κτίριο στο Κολωνάκι, υπήρχε και το δημοφιλές Armani Café (με εξαιρετικό café και φαγητό) που επισκεπτόταν και ο ίδιος όταν βρισκόταν στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Giorgio γνώριζε αρκετούς ανθρώπους στην Ελλάδα, το πρώτο του μάλιστα yacht (πριν αποκτήσει το «Main») το είχε πουλήσει στον εφοπλιστή Ανδρέα Χατζηγιάννη. Το όνομά του είναι «Mariu».

Κυρίες και κύριοι με Armani

O Giorgio Armani είχε αδυναμία στην καλή ζωή με ένα εκλεπτυσμένο όμως στυλ. Λάτρης της μινιμαλιστικής αισθητικής σε πολύ πολύ υψηλά επίπεδα. Υπερταλαντούχος ο μετρ αλλά οι τιμές των προϊόντων του κυμαίνονται σε επίπεδα που δεν μπορούν να φθάσουν οι κοινοί θνητοί. Ανάμεσα στις πελάτισσές του η Κέιτ Μπλάνσετ (είναι και η μούσα του αρώματος «Si»), η Τζόντι Φόστερ (ανέδειξε τα κοστούμια με το μπλέιζερ), η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τομ Κρουζ, η Κέιτι Χολμς και πολλές άλλες κυρίες και κύριοι που είχαν περίοπτη θέση στη διεθνή υψηλή κοινωνία. Η συλλογή Prive με ρούχα που δεν έβγαιναν σε δεύτερο κομμάτι ήταν πάντα εξαιρετική και απευθυνόταν σε κυρίες και δεσποινίδες υψηλής εισοδηματικής τάξης.

Μην ξεχνάμε όμως και την ανδρική σειρά με τα υπέρκομψα κοστούμια, πουκάμισα, γραβάτες, παλτό, ακόμα και παπούτσια Armani. Αποχαιρετούμε έναν από τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας και ελπίζουμε ότι οι διάδοχοί του θα φανούν αντάξιοι του ονόματος που δημιούργησε…