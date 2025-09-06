Ενα κρίσιμο βήμα για την πρόληψη της βίας κατά των ζώων και των ανθρώπων πραγματοποιήθηκε με νομοθετική τροποποίηση που φέρει τη σφραγίδα της Ειδικής Γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε δεκτή την πρόταση να μην μπορούν να λάβουν άδεια οπλοκατοχής ή οπλοφορίας όσοι διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα κακοποίησης ζώων, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο 4830/2021. Στις περιπτώσεις μάλιστα που οι άδειες έχουν ήδη εκδοθεί, προβλέπεται η άμεση ανάκλησή τους από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυπική. Η διεθνής και ελληνική εμπειρία δείχνει ότι η κακοποίηση ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά συχνά συνδέεται με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίηση παιδιών και γυναικών. Ο εντοπισμός και η αυστηρή διαχείριση τέτοιων συμπεριφορών λειτουργεί προληπτικά, προστατεύοντας ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο.