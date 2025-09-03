Ενα νέο μυστικό του Αρη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τον σχηματισμό των πλανητών. Ενώ η Γη παρουσιάζει μια καθαρή διαστρωμάτωση με φλοιό, μανδύα και πυρήνα, τα δεδομένα που κατέγραψε η αποστολή InSight της NASA αποκαλύπτουν ότι το εσωτερικό του «κόκκινου πλανήτη» μοιάζει περισσότερο με ένα κέικ γεμάτο ανομοιόμορφα κομμάτια. Στο βάθος του Αρη βρίσκονται διάσπαρτα θραύσματα διαφορετικής σύστασης και μεγέθους, απομεινάρια του βίαιου σχηματισμού του πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, ο Αρης υπέστη αλλεπάλληλες συγκρούσεις με άλλα ουράνια σώματα, οι οποίες προκάλεσαν τεράστιους ωκεανούς μάγματος. Καθώς αυτοί ψύχονταν και κρυσταλλώνονταν, δημιουργήθηκαν «θραύσματα» υλικών διαφορετικής χημικής σύνθεσης που σήμερα παραμένουν εγκλωβισμένα στον μανδύα.

Σε αντίθεση με τη Γη, όπου η τεκτονική των πλακών ανακυκλώνει συνεχώς τον φλοιό και τον μανδύα, ο Αρης «σφραγίστηκε» πολύ νωρίς, λειτουργώντας σαν μια πλανητική κάψουλα χρόνου. Οι σεισμικές μετρήσεις της InSight – μέχρι να χάσει ενέργεια το 2022 – έδειξαν ότι τα σεισμικά κύματα δεν ταξίδευαν ομαλά, αλλά «σκάλωναν» πάνω σε ανομοιογενείς δομές. Αυτό εξηγεί γιατί οι επιστήμονες ανίχνευσαν διαφορετικά υλικά διασκορπισμένα στο εσωτερικό του πλανήτη.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη μελέτη άλλων κόσμων. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο Αρης αποτελεί πρότυπο για την κατανόηση της εξέλιξης πλανητών όπως η Αφροδίτη και ο Ερμής, αλλά και εξωπλανητών με παρόμοια «κλειστή» γεωλογική δομή. Η διατήρηση αυτών των αρχέγονων ιχνών επί δισεκατομμύρια χρόνια δίνει μοναδικές πληροφορίες για τις συνθήκες σχηματισμού των βραχωδών πλανητών και τις πιθανότητες ύπαρξης συνθηκών φιλικών προς τη ζωή.

Ετσι, ο Αρης, μακριά από το να είναι ένας απλός, παγωμένος και έρημος πλανήτης, αποκαλύπτεται ως ένα σώμα που κουβαλά χαοτικά ίχνη από το μακρινό του παρελθόν. Ενας κόσμος που μοιάζει με «γλυκό γεμάτο κομμάτια» και που μέσα του κρύβει την ιστορία της ίδιας της δημιουργίας του ηλιακού συστήματος. Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται μόνο στην κατανόηση του Αρη. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μελέτη αυτής της «χαοτικής τούρτας» μας προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να δούμε πώς ήταν τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια του ηλιακού συστήματος, όταν συγκρούσεις και κοσμικές καταιγίδες διαμόρφωναν τους πλανήτες. Ο Αρης λειτουργεί ως φυσικό αρχείο αυτής της εποχής, καθώς η απουσία τεκτονικής δραστηριότητας διέσωσε πληροφορίες που στη Γη έχουν σβηστεί από την αέναη ανακύκλωση των πλακών. Ετσι, κάθε «θραύσμα» που εντοπίζεται στο εσωτερικό του αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την αποκρυπτογράφηση της ιστορίας της πλανητικής γέννησης.