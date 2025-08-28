«Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα πάρα πολύ ενεργός. Το τελευταίο διάστημα κάνει πολύ ηχηρές και ισχυρές παρεμβάσεις, ουσιαστικά ενδυναμώνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπουμε καμιά διαφορετική πορεία. Αντίθετα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που ένα ισχυρό στέλεχος, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, μπορεί να ενδυναμώνει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ». Τάδε έφη Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια πορτ-παρόλ της Κουμουνδούρου. Φαντάζομαι ξέρει κι άλλα ανέκδοτα να μοιραστεί μαζί μας.

Ανεμότρατες

Ο Μιχάλης Χουρδάκης (του κόμματος Κασσελάκη) καταγγέλλει ότι τουρκικές ανεμότρατες μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και «εφαρμόζουν μορφή αλιείας που αυτή την περίοδο απαγορεύεται στους έλληνες ψαράδες, για λόγους προστασίας της θαλάσσιας ζωής και διατήρησης των ιχθυοαποθεμάτων». Δεν του φτάνει το διάβημα που θα κάνει το ΥΠΕΞ, θέλει να παρεμβαίνει και το Λιμενικό, γιατί «η Ελλάδα δεν πρέπει να παρακολουθεί – πρέπει να δρα». Πάλι καλά που δεν ζήτησε να βγάλουμε τις Belharra για να λυθεί το πρόβλημα.

Πολιτικές

Χθες στη Βουλή η Σέβη Βουλουδάκη αποφάσισε να σχολιάσει και δημοσιεύματα ξένων μίντια τα οποία ανέφεραν ότι η Ελλάδα υιοθετεί «τραμπικές πολιτικές» για το Μεταναστευτικό. «Αυτό που κάνουμε είναι η εφαρμογή πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» υποστήριξε. Δηλαδή, η αρμόδια για τη μετανάστευση υφυπουργός επιβεβαίωσε την ορθότητα των δημοσιογραφικών επισημάνσεων χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια γλώσσα με το αμερικανικό είδωλο των απανταχού πούρων δεξιών.

Καβγάδες

Οι καβγάδες κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο πολιτικοί πια. Εχουν γίνει και προσωπικοί. Ας πούμε, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανασκευάσει και να αποσύρει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του γιατί ο πρόεδρος του Κινήματος τον αποκάλεσε «ψεύτη και συκοφάντη», σημειώνοντας ότι έχει πει πως το ΠΑΣΟΚ υπέγραψε με τη Ζωή κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αρνείται, παραθέτοντας την απομαγνητοφώνηση της επίμαχης συνέντευξης. Μόνο τα χρώματα των κομμάτων τους, πάντως, θυμίζουν κάτι από τον παλιό δικομματισμό, τον ορθόδοξο.