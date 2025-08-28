Τη δυνατότητα να «καρφώνουν» στους δήμους ιδιοκτήτες καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων, οι οποίοι καταλαμβάνουν παράνομα κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια και θέσεις ΑμεΑ με τραπεζοκαθίσματα και άλλα «εμπόδια», αποκτούν πλέον οι πολίτες!

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή MyStreet, που είναι ήδη διαθέσιμη στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων. Τη συγκεκριμένη εφαρμογή παρουσίασε χθες στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το MyStreet μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν οι πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω του App Store και του Play Store. Ήδη η εφαρμογή έχει κατέβει σε 9.381 κινητά, ενώ έχουν υποβληθεί και οι πρώτες 1.273 καταγγελίες σε 60 δήμους (από τους 332) που έχουν καταχωρίσει 5.736 παραχωρήσεις στο Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων. Μέσω του MyStreet επιδιώκεται να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στους κοινόχρηστους χώρους. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου, «οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους, ενώ και οι δήμοι θα ελέγχουν τις μισθώσεις εύκολα και γρήγορα, βελτιώνοντας τη διαχείρισή τους».

Πώς λειτουργεί

Με το MyStreet ανά χείρας, οι πολίτες ενημερώνονται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη, σε πραγματικό χρόνο, για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων των δήμων, όπως για παράδειγμα για τα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώνουν κάποια παράβαση, μπορούν να την καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής.

Επίσης, μέσω του MyStreet οι πολίτες έχουν την επιλογή να περιηγηθούν χάρτες με τα «σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», καθώς και με τα «ασφαλή σημεία συγκέντρωσης», σε περιπτώσεις σεισμών ή άλλων έκτακτων αναγκών. Σύντομα στο MyStreet θα ενσωματωθούν οι «θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» καθώς και το «Εθνικό Μητρώο Απινιδωτών».

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για την υποβολή καταγγελίας είναι:

Αρχικά ανοίγει το MyStreet στο κινητό του.

Επιλέγει στον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής είτε ένα από τα εμφανιζόμενα σημεία μίσθωσης (πολύγωνα), είτε, αν το πρόβλημα βρίσκεται σε σημείο που δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μίσθωση, πατά παρατεταμένα με το δάχτυλό του πάνω στον χάρτη.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μίσθωση (π.χ. όρια της παραχωρημένης έκτασης, διάρκεια ισχύος, εμβαδόν, επωνυμία της επιχείρησης) ή με πληροφορίες γεωεντοπισμού αν το σημείο δεν είναι εντός καταγεγραμμένης μίσθωσης. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγει «Υποβολή Αναφοράς» και ανοίγει η φόρμα υποβολής της καταγγελίας.

Επιλέγει από μια λίστα τον τύπο της καταγγελίας που θέλει να κάνει με βάση την παραβίαση (για παράδειγμα υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Αν επιθυμεί, συμπληρώνει περιγραφή στο ειδικό πεδίο για τα σχόλια.

Αφού συμπληρώσει τη φόρμα, επιλέγει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Προκειμένου να υποβάλει επώνυμη καταγγελία, χρειάζεται να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet για την ταυτοποίησή του.

Πατά «Αποστολή» για την υποβολή της καταγγελίας και εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η καταγγελία υποβλήθηκε επιτυχώς. Στην περίπτωση των επώνυμων καταγγελιών, αυτές αποθηκεύονται στο προφίλ του πολίτη και τις βλέπει ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου».

Σημειώνεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μόνο για σημείο το οποίο βρίσκεται σε ακτίνα 500 μέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία τους. Επιπλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής μπορεί να υποβάλει έως τρεις καταγγελίες ανά ημέρα και ανά τύπο.

Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε αρμόδιος δήμος. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση και την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών. Οι πολίτες ενημερώνονται για την εξέλιξη των καταγγελιών τους, επίσης, από την εφαρμογή.