Σε μια περίοδο κατά την οποία συζητείται η ίδρυση παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, ανάμεσά τους και του Εθνικού και Καποδιστριακού στη Λάρνακα, δηλώσεις του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος αναφορικά με την ύπαρξη πλαστών ή αμφισβητούμενης αξιοπιστίας πανεπιστημιακών πτυχίων στην Κύπρο, ιδιαίτερα μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων σπουδών, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τον ακαδημαϊκό κόσμο στο νησί αλλά και εύλογα ερωτήματα. Τα τελευταία διότι η Κύπρος, αν και διαθέτει κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια με πολύ σοβαρό υπόβαθρο και συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δεν φρόντισε να καλύψει απόλυτα κενά στο ακαδημαϊκό της πεδίο. Ο Φαίδωνας Φαίδωνος διατύπωσε τις καταγγελίες του στην εκπομπή «Αιχμές» του ιδιωτικού καναλιού OMEGA και αργότερα τις επανέλαβε σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Μίλησε για την ύπαρξη πλαστών ή αμφισβητούμενης αξιοπιστίας πανεπιστημιακών πτυχίων στην Κύπρο, ιδιαίτερα μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων σπουδών. Υποστήριξε ότι ορισμένα πανεπιστήμια στην Κύπρο προσφέρουν «περίεργα υψηλό αριθμό» διαδικτυακών προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε συνεργασία με χώρες της Κεντρικής Αφρικής, υπονοώντας ότι υπάρχει «βιομηχανία πτυχίων» ή «χρυσά πτυχία». «Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να μεταβούμε από την εποχή των χρυσών διαβατηρίων στην εποχή των χρυσών πτυχίων», είπε, παραπέμποντας στο σκάνδαλο με τα χρυσά διαβατήρια, το οποίο συνεχίζει, χρόνια μετά, να απασχολεί την κοινή γνώμη. «Κάποιοι πωλούν πτυχία στην Κύπρο», είπε ο δήμαρχος Πάφου και πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, έχει 2.000 ή 5.000 φοιτητές ή 6.000, οι 2.500 ή οι 3.000 από τους 4.000 φοιτητές είναι διαδικτυακά. Δεν τους βλέπει κανένας, δεν μπορεί κανένας να πιστοποιήσει ότι αυτοί οι φοιτητές από την Αφρική παρακολουθούν τα μαθήματα».

Ο δήμαρχος Πάφου μίλησε και για περιστατικά με ψεύτικες IP διευθύνσεις, όπου εμφανίζονταν 150 άτομα σε μάθημα, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούσαν μόλις δέκα. «Τα πτυχία, όμως, στο τέλος του χρόνου υπεγράφησαν, εστάλησαν στην αφρικανική χώρα και ήρθαν τα λεφτά […] Με 4.000 κόβουν πτυχία και στέλνουν. Σύντομα θα ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο στην Κύπρο», είπε.

«Να τεκμηριώσει τις κατηγορίες του»

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «πολύ σοβαρές». Ζήτησε παράλληλα από τον Φαίδωνα Φαίδωνος να τεκμηριώσει τις κατηγορίες του, ώστε να διερευνηθούν συγκεκριμένα ιδρύματα αλλά και προγράμματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής και αρκετές εβδομάδες μετά, ο Φαίδωνος δεν έχει παρουσιάσει κάτι για να στηρίξει τα όσα κατήγγειλε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις. Η ένταση οφείλεται στο ότι ο δήμαρχος Πάφου, παρότι επισημαίνει συχνά προβλήματα τα οποία καταγράφονται και περνούν κάτω από τις κεραίες της πολιτείας, όπως και κάποια σκάνδαλα, συνηθίζει να προβαίνει σε αυτού του είδους τις αποκαλύψεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποιες από τις οποίες ενδέχεται να έχουν βάση, όμως σπανιότατα υπάρχει τεκμηρίωση.

Πρόσφατα, δε, είχε προκαλέσει σάλο όταν είπε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του, οι εταιρείες Forex στην Κύπρο – οι οποίες ενδέχεται να απασχολούν μέχρι και 12.000 άτομα – «μέσα από ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιρειών που δημιουργούν στη Λατινική Αμερική» συμμετέχουν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που προέρχεται από τα καρτέλ εμπορίας ναρκωτικών του Μεξικού και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από τον πολιτικό και οικονομικό κόσμο αλλά και το ΔΗΣΥ, το ίδιο του δηλαδή το κόμμα. Οταν κλήθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας να προσκομίσει στοιχεία, διαφάνηκε και πάλι ότι δεν είχε.

Δεδομένου όμως ότι σε κάποιες, λίγες έστω, περιπτώσεις είχε φέρει στη δημοσιότητα και κάποια σοβαρά ζητήματα αλλά και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κενά, ο ακαδημαϊκός κόσμος και η πολιτεία ζητούν περισσότερα στοιχεία από τον Φαίδωνα Φαίδωνος. Μέχρι στιγμής, ίσως και λόγω των θερινών διακοπών, δεν τα έχει προσκομίσει. Ούτε το «διεθνές σκάνδαλο» το οποίο προέβλεψε έσκασε. Κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτεπάγγελτη παρέμβαση για έναν νευραλγικό κλάδο της οικονομίας του νησιού.