Παγκοσμίως οι γιατροί ανέρχονται σε 12,7 με 13 εκατομμύρια. Δεν τους λες και λίγους. Κι όμως, αυτός που κάνει χρυσές δουλειές την τελευταία 20ετία είναι ο Dr. Google. Οι εκτιμήσεις θέλουν να απαντά καθημερινά σε 1 δισ. ερωτήσεις για θέματα υγείας, με τις επιδόσεις του να είναι ασταμάτητες αλλά και αμφιλεγόμενες – αφού ούτε πτυχίο Ιατρικής έχει ούτε και λογοδοτεί πουθενά…

Κι όμως, επί χρόνια κανένας δεν είχε καταφέρει να του στερήσει τη δημοφιλία του. Ούτε καν οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για την επικίνδυνη αυτή συνήθεια του γκουγκλαρίσματος.

Ευτυχώς, τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Ή μήπως είναι καλύτερο να προσέχεις τι εύχεσαι; Το TikTok, με τις γρήγορες εναλλαγές, τα φίλτρα, τα βίντεο και τους λαμπερούς influencers, έφερε τον ανταγωνισμό, κερδίζοντας τους millennials και Gen Z. Τα δεδομένα θέλουν το 87% εξ αυτών να έχουν συμβουλευθεί την πλατφόρμα τουλάχιστον μία φορά για θέματα υγείας και ευεξίας.

Ο Dr. Google όμως, ως πιο παλιός στην πιάτσα, κατάφερε να επιβιώσει αποδεχόμενος πως δεν μπορεί να έχει πλέον την πίτα ολόκληρη… Και κάπως έτσι πορεύτηκε για μερικά ακόμα χρόνια. Εφτασε όμως εκείνη η ημέρα που άρχισε να νιώθει τον ιδρώτα να κυλά εξαιτίας του αδυσώπητου ανταγωνισμού. To ChatGPT έσπασε το μονοπώλιο, φέρνοντας τα πάνω κάτω.

Τα δυνατά σημεία του αντιπάλου, σχεδόν αξεπέραστα, με το πιο ισχυρό απ’ όλα τη διαδραστικότητα.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πιάσει ψιλή κουβεντούλα με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σπάσει ο πάγος, πριν μπει σε πιο σοβαρά και προσωπικά θέματα. Μπορεί να λάβει ψυχολογική υποστήριξη. Να νιώσει μια συμπάθεια, ακόμα και συμπαράσταση. Να ανεβάσει αποτελέσματα εξετάσεων για μια πρώτη διάγνωση. Να στείλει φωτογραφία της ελιάς που μπορεί να μαρτυρά καρκίνο του δέρματος…

Στις 5 Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό “Annals of Internal Medicine” (αν δεν με πιστεύεις, ρώτα το ChatGPT για να επιβεβαιώσεις την αυθεντικότητα της είδησης) δημοσιεύθηκε ένα περιστατικό, που θα έπρεπε να κάνει το chatbot να σκίσει τα… πτυχία του. Ενας άνδρας 60 ετών αναζήτησε συμβουλές σχετικά με το αλάτι. Επειτα από ενδελεχή συζήτηση το AI τού πρότεινε να το αντικαταστήσει με βρωμιούχο νάτριο. Ως αποτέλεσμα, κατέληξε στα επείγοντα με παραισθήσεις, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Πεπεισμένος ότι ο γείτονάς του τον δηλητηρίαζε, ο άνδρας δεν δεχόταν ούτε νερό από το νοσοκομείο, αν και διψούσε πολύ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έπασχε από βρωμισμό, που οδηγεί σε νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα, κόπωση, αϋπνία, αδεξιότητα, υπερβολική δίψα, ενώ για τη θεραπεία του χρειάστηκε να νοσηλευθεί τρεις εβδομάδες.

Αραγε, ρώτησε κανείς το GhatGPT αν νιώθει τύψεις (μπορεί άραγε;) ή υπεύθυνο(;) για την περιπέτεια του 60χρονου; Το έκανα εγώ και ιδού η απάντηση: «Ως σύστημα, δεν διαθέτω κρίση ή ικανότητα διάγνωσης· απαντώ με βάση τα δεδομένα που έχω εκπαιδευθεί, τα οποία μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες. Είναι ευθύνη των δημιουργών μου να βελτιώνουν συνεχώς την ασφάλεια και την ακρίβεια, και είναι ευθύνη των χρηστών να θυμούνται ότι καμία συνομιλία με τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό τους.

Δεσμεύομαι να υπενθυμίζω πάντα αυτό το όριο και να προτρέπω τους χρήστες να συμβουλεύονται ειδικούς. Η προστασία της ανθρώπινης υγείας απαιτεί συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας – ποτέ υποκατάσταση». Αυτά, και τα συμπεράσματα δικά σας…