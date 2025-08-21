Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε δύο δράστες «εμπρησμού» στην Αχαΐα, για τον οποίο η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή η Πυροσβεστική, αποφαίνεται ότι δεν ήταν σκόπιμη ενέργεια! Ολο αυτό το αντιφατικό σκηνικό εκτυλίσσεται στην Πάτρα, όπου οι τοπικές αστυνομικές και ακολούθως οι δικαστικές Αρχές επιμένουν ότι υπάρχουν κρίσιμες μαρτυρίες πως οι δύο κατηγορούμενοι (που ήδη προφυλακίστηκαν) κατέκαψαν τα περίχωρα της πόλης, την περιοχή Γηροκομείο, ενώ από την άλλη πλευρά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής έχει εκδώσει πολυσέλιδη έκθεση αυτοψίας, στην οποία αποφαίνεται ότι η φωτιά οφείλεται σε καύτρες από το κοντινό μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 13ης Αυγούστου στην περιοχή Γηροκομείο ήταν ένα τμήμα του πύρινου ολέθρου που χτύπησε την Πάτρα κατακαίοντας περίπου 50.000 στρέμματα δάσους και αγροτικές εκτάσεις πέριξ της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των συλληφθέντων μιλούν για «φιάσκο» καθώς και σειρά άλλων στοιχείων της δικογραφίας, διαψεύδουν την αστυνομική εκδοχή, ενώ άλλοι παράγοντες εμπλεκόμενοι στην υπόθεση σημειώνουν ότι «η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε δίωξη κάποιου για ανθρωποκτονία όταν γιατροί και ιατροδικαστές έχουν γνωματεύσει ότι ο θάνατος του θύματος αποδίδεται σε φυσικά αίτια».

«ΤΑ ΝΕΑ» αναδεικνύουν την ιδιόμορφη αυτή υπόθεση, η οποία έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή για τέτοιου είδους περιπτώσεις σύγκρουση της ΕΛ.ΑΣ. με την Πυροσβεστική και όχι μόνο, με τη διαμάχη μάλιστα να εντείνεται ύστερα από την επιλογή να ενταχθεί στη δικογραφία κατάθεση αξιωματικού τοπικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής στην Πάτρα, προκειμένου να θέσει πιθανόν υπό αμφισβήτηση την αυτοψία των τριών αξιωματικών της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας (ΔΑΕΕ) που προχωρεί κάθε χρόνο σε εκατοντάδες συλλήψεις εμπρηστών.

«Υποπτες κινήσεις»

Σε δύο φάσεις λοιπόν η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ενός 25χρονου και ενός 21χρονου για τη φωτιά στην περιοχή, με βάση δύο επιβαρυντικές καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που φαίνεται να αντελήφθησαν «ύποπτες κινήσεις» των δύο συλληφθέντων, τις αναφορές ορισμένων αστυνομικών και οπτικό υλικό από έναν φωτογράφο που έδειχνε τον 25χρονο να σκύβει σε μια περιοχή με ξερόχορτα, όπου αργότερα ξεσπά φωτιά.

Σύμφωνα με αρχικές αναφορές τοπικών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. – που επιμένουν για την ορθότητα των ενεργειών τους –, ήταν «εξαιρετικά προβληματική και ύποπτη η στάση του συλληφθέντος 25χρονου που αρνήθηκε να πει οτιδήποτε στις Αρχές, δεν ήθελε να αποκαλύψει την ταυτότητά του καθώς και για άλλα σημεία της συμπεριφοράς του».

Ομως για το συμβάν αυτό συντάχθηκε εξασέλιδη αυτοψία τριών έμπειρων αξιωματικών της κεντρικής υπηρεσίας ερευνών της Πυροσβεστικής, στην οποία αναφέρεται ότι «τη στιγμή πρόκλησης της εν λόγω πυρκαγιάς υπήρχε σε εξέλιξη έτερο συμβάν με αρχικό σημείο εκδήλωσης την περιοχή Συχαινών, το οποίο λόγω της δυναμικής εξέλιξης που ανέπτυξε και της επίδρασης των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε προς διάφορες κατευθύνσεις. Η εν λόγω πυρκαγιά κινήθηκε από βόρεια προς νότια κατεύθυνση και σε απόσταση 150 μέτρων από το εν λόγω σημείο (σ.σ.: του αναφερόμενου εμπρησμού) εκδηλώθηκε το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή η μεταφορά των φλεγόμενων αιωρούμενων σωματιδίων μικρής διαμέτρου. Τα προαναφερθέντα αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια κατευθύνθηκαν νότια του εν λόγω οικοπεδικού χώρου». Συμπληρώνοντας ότι «στο σημείο δεν βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός».

Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατηγορουμένων, δικηγόροι Πατρών Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, ανέφεραν ότι «οι δύο κατηγορηθέντες έφτασαν στη συγκεκριμένη περιοχή ως εθελοντές, αφού πρώτα είχαν υποβοηθήσει απεγκλωβισμούς ζώων από καιόμενες περιοχές». Συμπληρώνοντας ότι «εκείνη την ώρα που ο 25χρονος σκύβει, προσπαθεί να σβήσει μια αρχική μικρή εστία» και ότι «οι φωτογραφίες που έχουν παρουσιαστεί δεν είναι σε σωστή χρονική σειρά, ενώ αποδεικνύεται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί δύο φωτογραφικές μηχανές και όχι μία, όπως είχε μνημονευθεί αρχικά». Ακόμη σημειώνουν ότι η κατάθεση ενός από τους αυτόπτες μάρτυρες «αμφισβητείται γιατί ισχυρίστηκε ότι ο 25χρονος επέβαινε μόνος του σε μηχανή μικρού κυβισμού, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτός έφτασε στο σημείο με μηχανή μεγάλου κυβισμού και έναν συνεπιβάτη». Ακόμη, όπως σημειώνεται, «αμφισβητούνται οι ισχυρισμοί των ίδιων μαρτύρων ότι η άλλη φωτιά των Συχαινών ήταν σε μεγάλη απόσταση, αφού σε βίντεο που προσκομίστηκε εικονίζονται οι φλόγες πολύ κοντά». Αλλωστε, σημειώνουν οι δικηγόροι, «σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου βρίσκεται η κατοικία στενού συγγενούς του 25χρονου συλληφθέντος και είναι οξύμωρο να έβαζε φωτιά από την οποία να κινδύνευαν οι συγγενείς του».

Οι μαρτυρίες

Την εκδοχή του «εμπρησμού» αμφισβητούν και οι μαρτυρίες δύο άλλων ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι και ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οικοπέδου. Οπως κατέθεσε ο ένας από αυτούς, «ο συνοδηγός της μηχανής (σ.σ.: ο 25χρονος) πήγε κοντά και άρχισε να την πατάει με τα πόδια του χωρίς να καταφέρει να τη σβήσει. Αμέσως επέστρεψε και πήρε δύο μπουκαλάκια με νερό και πήγε να τα ρίξει στη φωτιά για να σβήσει, πλην όμως αυτή είχε επεκταθεί γρήγορα και έτσι δεν κατάφερε να την περιορίσει και επέστρεψε».

Και ο δεύτερος ανέφερε ότι «ανεβαίνοντας για το χωράφι μου, ήδη είχαν αρχίσει αρκετές καύτρες να αιωρούνται και να αναπτύσσονται ισχυροί άνεμοι. Μόλις έφτασα στο χωράφι μου, είδα έναν από τους νεαρούς που ήταν συνεπιβάτης στην πορτοκαλί μηχανή να βρίσκεται στη μέση ενός ακαθάριστου οικοπέδου, δίπλα ακριβώς από το δικό μου, και να προσπαθεί να σβήσει μια μικρή εστία φωτιάς που λογικά είχε αρπάξει από τις καύτρες».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας κλήθηκε να καταθέσει το Σάββατο 16 Αυγούστου αξιωματικός του τοπικού ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής που ανέφερε ότι «η μη ανεύρεση εμπρηστικού μηχανισμού δεν είναι πάντα ένα ασφαλές κριτήριο για τη μη ύπαρξη εμπρησμού από πρόθεση».