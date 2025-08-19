Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες να «χτυπήσει» σε Βραζιλία και Αργεντινή και με μια επένδυση 10-12 εκατ. ευρώ να κάνει δικούς του τον Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα και τον Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ; Αν εναρμονιστούμε με όσα ακούγονταν χθες το βράδυ στις δύο χώρες, τότε ναι. Διότι τα ρεπορτάζ από τις δύο χώρες μοιάζουν να συντονίζουν την προσπάθεια του Ολυμπιακού σε δύο ταμπλό. Για τον βραζιλιάνο στόπερ, τον Μάντσα, μάλιστα αναφέρονταν σε συμφωνία. Και με την ομάδα. Και με τον 21χρονο ποδοσφαιριστή. Οτι επί της ουσίας υπάρχει deal. Αν όντως ισχύει; Προφανώς όσο οι Ερυθρόλευκοι δεν λένε το παραμικρό, τίποτα δεν μπορεί να διασταυρωθεί. Ούτε το ρεπορτάζ των Αργεντινών ότι επί της ουσίας η Γοδόι Κρουζ απαντώντας στην πρόταση του Ολυμπιακού για τον Αντίνο κατέθεσε μια δική της αντι-πρόταση που δεν είναι μακριά από αυτή των Ερυθρολεύκων. Το σίγουρο είναι ότι οι Πειραιώτες αυτά τα δύο παιδιά τα έχουν στην κορυφή της λίστας τους καιρό τώρα. Και τον Μάντσα και τον Αντίνο. Και ότι όπως στην περίπτωση του Σιπιόνι γίνεται σοβαρή προσπάθεια για την απόκτησή τους κατόπιν επιθυμίας του προπονητή. Ο Αντίνο όμως προχθές τα ξημερώματα πέτυχε ένα μαγικό γκολ κόντρα στην Ατλέτικο Μινέιρο. Και είναι σίγουρα μεταγραφικός στόχος και άλλων ομάδων.

«Είναι περίπλοκη η υπόθεσή του. Είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσεις. Θυμίζει Ντι Μαρία. Υπάρχουν άλλοι 25 σύλλογοι που ενδιαφέρονται, δυνατοί σύλλογοι» εξήγησε ο Κώστας Καραπαπάς. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, που μιλώντας σε μια αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού (Thrylos 7 International), έκανε και μια… σύντομη στάση στα μεταγραφικά. Θυμίζουμε ότι στη Βραζιλία τα τελευταία 24ωρα υπάρχουν διαδοχικά ρεπορτάζ περί συμφωνίας 7 εκατ. ευρώ με την Παλμέιρας, για τον 20χρονο φορ Τάλις που έσπασε όλα τα ρεκόρ σκοραρίσματος σε επίπεδο U-20 στη Βραζιλία. «Είναι ένας από τους πολλούς που κοιτάζουμε, τίποτα όμως πιο προχωρημένο από αυτά που γράφονται ότι έχουμε ήδη υπογράψει ή συμφωνήσει. Αυτό το παιδί τώρα συζητιέται από όλη την Ευρώπη» ήταν η σχετική ατάκα του αντιπροέδρου της ΠΑΕ στην ίδια συνέντευξη. Βεβαίως την αποκάλυψη ο ερυθρόλευκος παράγοντας την έκανε σε… διαφορετικό πεδίο. Τη χώρεσε σε δύο προτάσεις για το μέλλον του Γ. Καραϊσκάκης. Η «σκέψη να έχει γήπεδο ο Ολυμπιακός με χωρητικότητα κοντά στις 50.000». «Μιλάμε για επένδυση κοντά στα 60 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν σχετικές συζητήσεις στο τραπέζι του Βαγγέλη Μαρινάκη! Του ηγέτη των Ερυθρολεύκων, που μιας και ο λόγος για επενδύσεις «έχει δαπανήσει πάνω από 6.000.000 ευρώ για το μουσείο. Δικά του χρήματα, όχι του Ολυμπιακού!».