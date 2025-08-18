Ούτε τα διεθνή σκάνδαλα, ούτε οι δίκες, ούτε καν οι σκληρές αμερικανικές κυρώσεις κάμπτουν τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα του διεθνούς δημοσιογραφικού κονσόρτσιουμ ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) που αποκαλύπτει ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας Intellexa, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται κανονικότατα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μισοκρυμμένοι πίσω από νέες εταιρείες και συνεργάτες. Θυμίζω ότι η δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις στη χώρα μας θα ξεκινήσει ξανά στις 24 Σεπτεμβρίου, με κατηγορούμενους τους μετόχους της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χαμού και τους εν Ελλάδι συνεργάτες τους Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο. Το δημοσίευμα αναφέρει όμως πως, παρά τη διεθνή κατακραυγή, το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator εξακολουθεί να λειτουργεί σε περισσότερες από 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, του Καζακστάν κι άλλων κρατών με ιστορικό παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι χειριστές του το έχουν… εξελίξει τεχνικά ώστε να είναι αποτελεσματικότερο απέναντι σε συστήματα ασφαλείας. Πώς, όμως, εντοπίστηκε η παρουσία τους στην Ευρώπη; Σύμφωνα με την έρευνα του ICIJ, αυτή επετεύχθη μέσω μιας φαινομενικά άσχετης εταιρείας… δερμοκαλλυντικών.

Ενα νέο κουβάρι

Πρόκειται για τη Medovie, εταιρεία που ιδρύθηκε από τη Χαμού, τη σύζυγο του Ντίλιαν και συγκατηγορούμενή του. Η Medovie είχε, αρχικά, έδρα στην Κύπρο, όμως μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2024 στη Χαμού η ιστοσελίδα της εξαφανίστηκε. Στις αρχές του έτους επέστρεψε κανονικά, με έδρα την Πορτογαλία αυτή τη φορά, νέα νομική μορφή και νέα ιδιοκτήτρια αφού φέρεται να ανήκει πλέον σε μια 26χρονη Πολωνή. Οχι και τόσο άσχετη με την Intellexa, καθώς είχε προηγουμένως διατελέσει διευθύντρια της Cytrox, της θυγατρικής της με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία που ανέπτυξε το Predator. Η εταιρεία δε, αν και υποτίθεται εμπορεύεται καλλυντικά, έχει μια περίεργη πολιτική απορρήτου που αναφέρεται σε διαμοιρασμό προσωπικών δεδομένων με άλλες εταιρείες «του ομίλου» χωρίς να απαντά σε ποιες αναφέρεται. Οι συμπτώσεις, όμως, δεν τελειώνουν εκεί. Η ίδια Πολωνή συνδέεται και με άλλες εταιρείες σε Πορτογαλία, Κύπρο και Τσεχία, με νέους ιδιοκτήτες που κι αυτοί συνδέονται με τον Ντίλιαν ή συνεργάτες του. Και κάπως έτσι ξετυλίχτηκε το κουβάρι του νέου δικτύου εταιρειών και συνεργατών που έχουν δημιουργήσει ως βάση για τη συνέχιση των διεθνών δραστηριοτήτων τους…

Τα «καρφιά» του Χαρακόπουλου

Μπορεί το θέρος και οι πυρκαγιές να έβγαλαν από την πρώτη γραμμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εσωκομματικοί τριγμοί στη ΝΔ όμως συνεχίζονται. Και αφορούν περισσότερο τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στην περιφέρεια και εισπράττουν άμεσα την οργή του κόσμου. Σε φωνή της ομάδας των (δικαίως, θα πω εγώ) διαμαρτυρομένων τείνει να αναδειχθεί ο Θεσσαλός Μάξιμος Χαρακόπουλος που μέσα στο καλοκαίρι έκανε δύο δηλώσεις – καρφιά για το θέμα. Στα τέλη του Ιούλη, μιλώντας σε αγροτική γιορτή, τόνισε πως «δεν τιμά τη χώρα ότι το καρκίνωμα αυτό καθαρίζεται με πρωτοβουλία της ευρωπαίας εισαγγελέως». Αυτή τη φορά, από τη Σαμαρίνα των Γρεβενών, όπου βρέθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, που υπό αντίξοες συνθήκες μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους, σκανδαλίζονται από όσα εξωφρενικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας που δημιουργούν την εικόνα μιας εκτεταμένης διαφθοράς από τη δράση ενός, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας, “καλολαδωμένου” κυκλώματος». Της δικογραφίας που περιελάμβανε και τα πολιτικά πρόσωπα, θυμίζω, αυτά που αθώωσε η κυβερνητική πλειοψηφία με ψήφο επιστολική.

Από τους τεμενάδες, στην παραίτηση

Σε έξαλλη κατάσταση βρίσκεται ο Ερσίν Τατάρ λόγω του εξαναγκασμού σε παραίτηση του εμπορικού απεσταλμένου της Βρετανίας στην Τουρκία Αφζαλ Καν, ο οποίος στις αρχές Αυγούστου είχε ταξιδέψει στο ψευδοκράτος, και μάλιστα από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ο Καν είχε γίνει δεκτός εν χορδαίς και οργάνοις στο «Προεδρικό» και έλαβε τιμητική πλακέτα από τον «πρόεδρο». Αυτή μάλλον, μαζί με «τίτλο» πανεπιστημίου των Κατεχομένων, είναι που του έμειναν τελικά. Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν μεταβεί ξανά στα Κατεχόμενα μέσω Τουρκίας. Αυτή όμως ήταν η πρώτη μετάβαση εν ενεργεία αξιωματούχου της βρετανικής κυβέρνησης. Στη φωνή της Λευκωσίας, η οποία προέβη σε διαβήματα σε ανώτατο επίπεδο, και της αριθμούσας πέραν των 330.000 ατόμων κυπριακής παροικίας προστέθηκαν οι Συντηρητικοί, αλλά και βρετανικά ΜΜΕ, απαιτώντας εξηγήσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ. Η εξέλιξη ήταν μεγάλο χαστούκι για τον Τατάρ, ο οποίος μίλησε για «τυραννική νοοτροπία». Των Ελληνοκυπρίων βέβαια, όχι του… Ερντογάν.