Πυρετώδεις είναι οι προπαρασκευαστικές διεργασίες στο υπουργείο Εξωτερικών ενόψει Σεπτεμβρίου, με την Αθήνα να οργανώνεται πολυεπίπεδα προκειμένου να διαχειριστεί ανοιχτά, υφιστάμενα μέτωπα – όπως είναι η υπόθεση της Μονής Σινά και οι διαβουλεύσεις με την Τρίπολη για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών – αλλά και να προετοιμάσει το έδαφος για τις επόμενες κινήσεις της στη διπλωματική σκακιέρα, με ορίζοντα την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επιπέδου (22-30 Σεπτεμβρίου) ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα έχει και φέτος σειρά διμερών επαφών την ώρα που η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της θητείας της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ήδη επεξεργάζεται δράσεις που αναμένεται να ξεδιπλωθούν εκείνες τις ημέρες και οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνδέονται με συγκεκριμένες θεματικές που αφορούν και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Μητσοτάκης-Ερντογάν

Το εξαιρετικά πιθανό, επικείμενο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στη σκιά των ολοένα και αυξανόμενων εκκλήσεων από κράτη για αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης και με την εκπεφρασμένη πρόθεση από πλευράς έλληνα Πρωθυπουργού να τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου με τον τούρκο πρόεδρο το ζήτημα της άρσης του casus belli. Από το συγκεκριμένο τετ α τετ υπάρχει η προσμονή σε Αθήνα και Αγκυρα για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το οποίο σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται να «κλειδώσει» εντός του 2025. Εντός Σεπτεμβρίου, όπως έχει κάνει σαφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει σχεδιασμός και για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με το «ξεπάγωμα» του πρότζεκτ να συνδέεται τόσο με πολιτικές αποφάσεις που θα χρειαστεί να ληφθούν από Αθήνα και Λευκωσία όσο και με ευρύτερες κινήσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και άπτονται της αναθέρμανσης του συνεργατικού σχήματος «3+1», που διαφαίνεται με ορίζοντα τη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία για το Σινά

Προτού φτάσει η ελληνική αποστολή στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκτιμά πως θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο συμφωνίας όσον αφορά τη Μονή Σινά και τα όσα συμφωνήθηκαν την 6η Αυγούστου στην Αθήνα μεταξύ Γεραπετρίτη και Αμπντελάτι.

Οι θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη

Οσον αφορά την υπόθεση της Λιβύης και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, η Αθήνα βρίσκεται εν αναμονή ανακοινώσεων από πλευράς Τρίπολης σχετικά με τον χρόνο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων αλλά και με τη σύνθεση της λιβυκής ομάδας διαπραγμάτευσης, με ορίζοντα τις τεχνικές συνομιλίες, που έχει συμφωνηθεί να ξεκινήσουν πρώτα με τη δυτική Λιβύη (η οποία είχε συνάψει το 2019 το τουρκολιβυκό μνημόνιο) και κατόπιν με την ανατολική Λιβύη και το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ. Επικεφαλής της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης έχει τεθεί η εμπειρότατη υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με την Αθήνα να προσβλέπει – όπως και άλλοι ενεργοί δρώντες της περιοχής που πιέζονται από τις μεταναστευτικές ροές, για παράδειγμα Ιταλία, Αίγυπτος – σε εκλογές στη διχασμένη Λιβύη το συντομότερο δυνατό, με απώτερο στόχο το μπλοκάρισμα της τουρκικής διεισδυτικότητας και την προσέλκυση της Λιβύης στο ισχυρό τόξο που διαμορφώνεται στην περιοχή με βασικό κορμό τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το τετ α τετ των «3+1» ΥΠΕΞ

Επιταχυντής των εξελίξεων θα είναι αναμφίβολα το τετ α τετ που έχει προτείνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών (Ρούμπιο – Γεραπετρίτης – Κόμπος – Σαάρ) για το περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και το οποίο, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να σηματοδοτήσει με τον πιο επίσημο και εμφατικό τρόπο την αναβίωση του σχήματος «3+1», εκπέμποντας ξεκάθαρα μηνύματα σε Αγκυρα και Ανατολική Μεσόγειο.