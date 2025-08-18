Στην ομάδα των ευρωπαίων σωματοφυλάκων του Ζελένσκι προστέθηκε και η Τζόρτζια Μελόνι. Λογικό. Η ιταλίδα πρωθυπουργός – η οποία διέκοψε τις διακοπές της για να πάει στην Ουάσιγκτον – ήταν η μοναδική που προσκλήθηκε στην ορκωμοσία του αμερικανού προέδρου και μιλάνε την ίδια γλώσσα πολιτικά. Εχει επίσης περάσει κάποιον χρόνο στο Μαρ α Λάγκο. Για την ακρίβεια, ο οικοδεσπότης της συνάντησης στον Λευκό Οίκο την έχει αποκαλέσει «υπέροχο άνθρωπο». Αρα μάλλον είναι πιο ικανή από την πρόεδρο της Κομισιόν να του κάνει το αναγκαίο μασάζ.

Κολακεία

Εντάξει, λογικό να δώσει το παρών στον Λευκό Οίκο και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα πείτε. Αλλά ο συγκεκριμένος ΓΓ, ο Μαρκ Ρούτε, πώς ακριβώς θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών τα οποία συμμετέχουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και θα προστατέψει τον πρόεδρο της Ουκρανίας; Λέγοντας ότι ο daddy πρέπει καμιά φορά να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα απέναντι σε όσους έχουν δεχθεί εισβολή; Ή κολακεύοντάς τον για όσα δεν πέτυχε στην Αλάσκα;

Γκολφ

Τι ενώνει τον φινλανδό πρόεδρο με τον αμερικανό ομόλογό του; Οχι η ανησυχία για τον επεκτατισμό του Κρεμλίνου ή η πίστη στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που λένε ότι μια χώρα (όπως η Ρωσία, φέρ’ ειπείν) δεν μπορεί να αλλάζει τα σύνορα με τη βία. Τους έχει φέρει κοντά το γκολφ, γιατί ο Αλεξάντερ Στουμπ – που ήθελε να γίνει επαγγελματίας παίκτης στα νιάτα του – έχει παίξει μαζί του στο Μαρ α Λάγκο. Τώρα κατά πόσο αρκεί αυτό για να κατορθώσει να μεγιστοποιήσει την αμερικανική δέσμευση στην Ευρώπη, όπως έχει πει, ποιος να ξέρει…

Συμβουλές

Η Μαρία Ζαχάροβα φρόντισε να θυμίσει τη ροπή της στις διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας προτείνοντας στη συμμαχία των προθύμων – πριν από τη χθεσινή τους τηλεδιάσκεψη – να μην ξεχάσουν «τις χαρτοπετσέτες» και «τα κουταλάκια για τη ζάχαρη». Δεν είχε όμως καμία συμβουλή να τους δώσει για τη σημερινή παρουσία τους στο Οβάλ Γραφείο. Μάλλον τη συγκίνησε τόσο το κόκκινο χαλί που στρώθηκε για τον πρόεδρό της στην Αλάσκα ώστε ξέμεινε από εξυπνάδες.