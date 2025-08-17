Πριν από δέκα μήνες, στη Volos Veterinary Specialists, προσκομίστηκε ένας γάτος που είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος από ένα ζευγάρι. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε κοντά μας, δεν σταμάτησε να γουργουρίζει, γι’ αυτό και τον ονομάσαμε «Γουργούρη».

Ο γάτος έφτασε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση: είχε υποστεί κάταγμα στη βάση της ουράς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τα νεύρα που ελέγχουν την ούρηση. Αυτό οδήγησε σε αδυναμία κένωσης της ουροδόχου κύστης, ενώ παράλληλα ήταν απισχνασμένος και φοβισμένος.

Η κτηνιατρική ομάδα πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και ο Γουργούρης εισήχθη στην εντατική, καθώς η νευρογενής κατακράτηση ούρων είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα νεφρά του.

Ακολούθησαν πολλαπλές φαρμακευτικές δοκιμές για την αποκατάσταση της ούρησης, χωρίς όμως το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η ευθανασία έμοιαζε αναπόφευκτη.

Σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που τον βρήκαν, αποφασίστηκε να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μέσω χειρουργικής τοποθέτησης μόνιμης βαλβίδας στην κοιλιακή χώρα.

Μέσω αυτής, η κύστη αδειάζει χειροκίνητα τρεις φορές την ημέρα, διαδικασία που απαιτεί ελάχιστα λεπτά.

Σήμερα, ο Γουργούρης είναι υγιής, υπερκινητικός και έχει ξεπεράσει την κρίσιμη περίοδο.

Η περίπτωσή του αναδεικνύει πως η καινοτόμος κτηνιατρική προσέγγιση και η επιμονή μπορούν να χαρίσουν πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η Μαρία Φαφάνα είναι κτηνίατρος