Δεν υπήρξαν σοβαρές αλλαγές στο καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα» εκτιμά – απ’ ό,τι διαβάζω – η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το 2024, εντός της οποίας τονίζεται μάλιστα ότι «η κυβέρνηση έκανε συστηματικά βήματα για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία αξιωματούχων που παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε βρίσκονταν στα σώματα ασφαλείας είτε αλλού στη διοίκηση». Αντιθέτως, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν υπήρξε, θα έλεγα, εξίσου… ευγενικό με την Τουρκία, διαπιστώνοντας ότι εξακολούθησαν να υφίστανται «σημαντικά προβλήματα», όπως «αυθαίρετες ή παράνομες δολοφονίες, βασανιστήρια ή βάναυση, απάνθρωπη μεταχείριση και τιμωρία». Αυτό που παράλληλα σημειώνει η έκθεση είναι πως «η κυβέρνηση έκανε περιορισμένα βήματα για να ταυτοποιήσει και να τιμωρήσει αξιωματούχους που διέπραξαν τέτοια αδικήματα», ενώ κρατώ και τη διαπίστωση περί «επιδείνωσης της κατάστασης» σε πολλές χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους σε Γερμανία και Γαλλία, που συνίσταται και σε «περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης».

Εποχικοί πυροσβέστες κατά Σοφίας Βούλτεψη

Αντιδράσεις προκάλεσε η χθεσινή δήλωση της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Σοφίας Βούλτεψη με φόντο τα εκτεταμένα και ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια, πως για τη δραματική εικόνα των τελευταίων 24ώρων η κύρια ευθύνη βρίσκεται στην έλλειψη εθελοντών πυροσβεστών. «Πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά στους νόμους που κατά καιρούς έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις» ανέφερε η ίδια μιλώντας στο Mega. «Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές, 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 οι μόνιμοι» συνέχισε η ίδια τον συλλογισμό της, κάνοντας αναφορά και στην Αυστρία όπου, όπως επισήμανε, από 345.000 προσωπικό, μόνο οι 2.500 είναι μόνιμοι, αλλά και στην Αμερική όπου το 75% είναι εθελοντές, για να καταλήξει λέγοντας: «Πιστεύω πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε για τη στολή, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν (οι εθελοντές πυροσβέστες) γιατί οι εθελοντές θα βοηθούν. Βλέπουμε όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».

«Να κάτσει στο κλιματιστικό της»

Αμεση και σκληρή ήταν η απάντηση από πλευράς εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι σε σχετική ανάρτηση την κάλεσαν να… σωπάσει – για να το θέσω κομψά –, καθώς, όπως επισήμαναν, «δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική», ενώ, επιπλέον, την προέτρεψαν όσο «κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα και οικογένειες αγωνιούν» να καθίσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της.

Ο Ράμα, οι φωτιές και τα αεροπλάνα

Θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει δημοσίως στην Αλβανία – και ενώ η μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζει να μαίνεται δοκιμάζοντας τη γειτονική χώρα – για τους λόγους που τα Τίρανα δεν προχωρούν σε αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων παρά την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για από αέρος πυρόσβεση, πήρε ο Εντι Ράμα με σχόλιό του στην πλατφόρμα Χ, μέσω του οποίου αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Ελλάδας. Το βασικό επιχείρημα του αλβανού πρωθυπουργού στον συλλογισμό που θα σας παραθέσω ήταν πως ναι μεν τα αεροπλάνα είναι χρήσιμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει και τόσο μεγάλη σημασία στο τέλος της ημέρας το να τα έχεις. «Και οι γείτονές μας, Ελλάδα και Ιταλία ή Τουρκία και Ισπανία, που αντιμετωπίζουν φωτιές χειρότερες από κάθε προηγούμενο χρόνο, μήπως έχουν έλλειψη αεροπλάνων; Για παράδειγμα, σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα: η Ελλάδα διαθέτει συνολικό στόλο 77 πυροσβεστικών αεροπλάνων· περίπου 20 ελικόπτερα· περίπου 3.500 άλλα οχήματα και πυροσβεστικά όλων των τύπων και λειτουργιών. Με απλά λόγια: όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο, αναμφίβολα, αλλά παρ’ όλα αυτά η αντιμετώπιση των συνεπειών δεν εξαλείφει τις αιτίες» σημείωσε ο Εντι Ράμα, υπογραμμίζοντας αναφορικά με τις αιτίες πως «είναι πολύ πιο σύνθετες από ό,τι φαίνονται όταν απλώς μετράς τα αεροπλάνα».

Παραβιάσεις πάνω από τα «ήρεμα νερά»

Μιλώντας για αεροπλάνα, να αναφέρω κάπου εδώ πως χθες κατεγράφησαν νέες παραβιάσεις από την Αγκυρα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συγκεκριμένα, διαβάζω πως ένα τουρκικό ATR-72 πραγματοποίησε δύο παραβάσεις και τρεις παραβιάσεις και πως, κατά την πάγια πρακτική και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, το εν λόγω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε. Ανατρέχοντας στα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ επί του θέματος – και παρά τα «ήρεμα νερά» που επικρατούν στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας – βρίσκω καταγραφές 408 παραβάσεων κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 140 παραβιάσεων του Ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου από 189 τουρκικά αεροσκάφη για το πρώτο επτάμηνο του 2025. Οταν αντίστοιχα για το 2024, την ίδια χρονική περίοδο, είχαν καταγραφεί μόλις 59 παραβάσεις από 55 τουρκικά αεροσκάφη και καμία παραβίαση.