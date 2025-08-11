Σήμερα το μεσημέρι (13.00) είναι η πικρή στιγμή για το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, την 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό από ανακοπή. Συμπαραστάτες στο βαρύ πένθος που βαραίνει τον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του αναμένεται να είναι πλήθος προσώπων από τον πολιτικό κόσμο, τα οποία από ό,τι πληροφορούμαι, σκοπεύουν να δώσουν μαζικά το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για το «ύστατο χαίρε» στην αδικοχαμένη Λένα. Μεταξύ αυτών, μαθαίνω πως θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καθώς και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Επιθυμία του πρωθυπουργικού ζεύγους μαθαίνω πως είναι να παρευρεθούν στην κηδεία και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια Σαμαρά εκ του σύνεγγυς. Παρών θα είναι ασφαλώς και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής που διατηρεί στενή σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, μαθαίνω πως σχεδιάζει να παραστεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, ενώ η Νέα Αριστερά ακούω πως θα αποχαιρετήσει την κόρη του Αντώνη Σαμαρά μέσω του Νάσου Ηλιόπουλου, του Κωστή Καρπόζηλου και της Εύας Αποστολάκη. Γίνεται σαφές πως ειδικά από τη «γαλάζια» παράταξη θα επιδιώξουν να είναι εκεί, στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της παράταξής τους, όσο περισσότερα στελέχη βρίσκονται ήδη στην Αθήνα ή και όσα θα επιδιώξουν να βρεθούν, για τον θλιβερό αυτό σκοπό του τελευταίου αποχαιρετισμού σε έναν τόσο νέο άνθρωπο, έως αύριο το μεσημέρι. Πάνδημο, λοιπόν, σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά και μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες, καθώς η οικογένεια απηύθυνε θερμή παράκληση να μην υπάρξει τηλεοπτική δημοσιογραφική κάλυψη της κηδείας, αλλά ούτε και λήψη από κινητό κατά την ταφή.

40 βουλευτές των ΗΠΑ κατά Τουρκίας

Τις βλέψεις της Τουρκίας να επανεισέλθει στο πρόγραμμα των F-35 παρακολουθεί στενά εκτός από το ελληνικό ΥΠΕΞ και η ελληνική ομάδα στο Κογκρέσο με αποτέλεσμα να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να αποσταλεί στον Μάρκο Ρούμπιο διακομματική επιστολή με τις υπογραφές 40 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, εντός της οποίας εκφράζεται η αιτιολογημένη αντίθεσή της στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Τη δυναμική αυτή πρωτοβουλία διαβάζω ότι ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας, έχοντας ως συμμάχους του τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ομάδας στο Κογκρέσο, τον Γκας Μπιλιράκη, τη Νικόλ Μαλλιωτάκη και την Ντίνα Τάιτους. Ως σημαντική λεπτομέρεια συγκρατώ και το γεγονός ότι την επιστολή, που συνυπογράφει και ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της αρμόδιας για τις δράσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποεπιτροπής της Επιτροπής Κατανομής Κονδυλίων, υποστηρίζει και η ελληνοϊσραηλινή συμμαχία στο αμερικανικό Κογκρέσο. Τα επιχειρήματα, δε, που προβάλλουν οι 40 διακομματικοί βουλευτές προς τον Ρούμπιο (από τον οποίο ζητούν να παραμείνει η Τουρκία στο καθεστώς κυρώσεων CAATSA) είναι ακλόνητα. Μεταξύ αυτών, το γεγονός ότι η προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, ενώ ακόμη κατέχει τους ρωσικούς πυραύλους S-400, θα έπληττε τα αμερικανικά συμφέροντα καθώς θα υπονόμευε την ασφάλεια των συστημάτων λειτουργίας των F-35, θα διέρρεε αμερικανικά στρατιωτικά μυστικά στη Ρωσία, θα δημιουργούσε προβλήματα στην αμερικανική βιομηχανική παραγωγή και θα δημιουργούσε προσκόμματα στην κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς, που έχουν εξαγγείλει οι ΗΠΑ.

Ερώτηση Μανιάτη για Τουρκία

Το πρόσωπο που την προηγούμενη εβδομάδα αποτέλεσε αφορμή για πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις διατυπώσεις του για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Γιάννης Μανιάτης, έθεσε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της παρεμπόδισης, από πλευράς Τουρκίας, ερευνών για το καλώδιο οπτικών ινών στο πλαίσιο του East MedCorridor – EMC, επισημαίνοντας την πρόθεση που εκφράστηκε από πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας να εμποδίσουν το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου που προσώρας είναι στον «πάγο» και το οποίο, όπως επεσήμανε και ο ίδιος, είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Εκτός από τις κυρώσεις που ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να επιβληθούν στην Τουρκία για τις «πράξεις πειρατείας σε διεθνή ύδατα», επιπλέον ρώτησε ποια μέτρα θα ληφθούν για τη διασφάλιση της υλοποίησης του “GSI” ενώ ερώτημα έθεσε και για το κατά πόσο είναι συμβατή η συμπεριφορά αυτή με τα κριτήρια 4 και 5 της Κοινής Θέσης του Συμβουλίου 2008/944 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και τη συμμετοχή της σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, συνδέοντας – αριστοτεχνικά – τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το SAFE.