Η απόρριψη της προσφοράς της Intralot για το νέο Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Λοταριών του Μέριλαντ μοιάζει μάλλον παράταιρη, από τη στιγμή που η προσφορά πληρούσε τα κριτήρια του διαγωνισμού και ήταν με διαφορά η πιο οικονομικά συμφέρουσα. Οπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόρριψης, ο λόγος αφορά τη μη επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού αναθέσεων σε τοπικούς υπεργολάβους τμημάτων του έργου. Ομως, η Intralot στην προσφορά της, όπως εξηγούν πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν, έχει συμπεριλάβει οκτώ τοπικές εταιρείες ως υπεργολάβους αναθέτοντάς τους συνολικά το 32% του έργου, σε σχέση με το 28% το οποίο είναι το ελάχιστα αποδεκτό. Μάλιστα, η επιτροπή φέρεται να γνώριζε εξαρχής τους τοπικούς συνεργάτες που είχαν συμπεριληφθεί στην πρόταση της Intralot, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού έγινε και σχετική ερώτηση, με την Intralot να δίνει αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους, καθώς και εναλλακτική πρόταση. Εξάλλου, όπως προκύπτει από ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, η επιτροπή αναγνωρίζει ότι είχε δώσει το «πράσινο φως» στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις της εν λόγω διάταξης.

Ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας από CrediaBank

Η CrediaBank (πρώην Attica Bank) επιβεβαίωσε την Παρασκευή τη φημολογία που την ήθελε να έχει καταθέσει πρόταση για την εξαγορά του 70% της HSBC στη Μάλτα. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Μάλτας, η οποία εστιάζει στη λιανική τραπεζική, δηλαδή στα δάνεια προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια στόχευση, με έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχει και η CrediaBank, ενώ υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική της HSBC στην Ελλάδα απορροφήθηκε το 2023 από την Παγκρήτια Τράπεζα, που με τη σειρά της συγχωνεύθηκε με την Attica Bank για τη δημιουργία της CrediaBank. Η πιθανή εξαγορά της τράπεζας θα ανεβάσει σκαλοπάτι την Credia και η εποπτεία της θα περάσει από την ΤτΕ στην ΕΚΤ, καθώς θα γίνει συστημικά σημαντική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της CrediaBank έχει και την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης – άλλωστε, το κράτος συμμετέχει στην τράπεζα μέσω του ΤΧΣ.

Ζητήθηκε η παραίτηση Τερεζάκη από τον ΟΣΕ

Την παραίτηση του υπηρεσιακού διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη θέση του τοποθετείται προσωρινά ο νυν διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Παληός. Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Κυρανάκη – Τερεζάκη δεν ήταν καλές. Ενα από τα ζητήματα ήταν η επιμονή του Κυρανάκη να εγκαταστήσει σε τρένα και σιδηροδρομικό δίκτυο το σύστημα γεωεντοπισμού HEPOS. O Τερεζάκης ήταν ο μεταβατικός CEO ο οποίος σήκωσε όλο το βάρος της σιδηροδρομικής υποδομής αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών.