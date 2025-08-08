«Βρισκόμαστε τώρα σε έναν νέο κόσμο. Ακόμη δε και για τους γκουρού του εμπορίου, η πολυπλοκότητά του είναι ασύλληπτη». Το σχόλιο που έκανε στους “Financial Times” ο Τσαντ Μπράουν, στέλεχος του γνωστού Peterson Institute που ασχολείται με ζητήματα διεθνούς εμπορίου και οικονομίας, αποκαλύπτει την έκταση των αλλαγών που φέρνουν οι νέοι δασμοί που έθεσε από χθες σε ισχύ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και δεν είναι ο μόνος. Οι “New York Times“, για του λόγου το αληθές, αναφέρουν στην ανάλυσή τους ότι οι νέοι δασμοί συνιστούν ένα «καθοριστικό βήμα στην προσπάθειά του να αναδιατάξει το διεθνές εμπόριο». Η “El Pais“, από την πλευρά της, σημειώνει πως «ο Τραμπ εγκαινιάζει μια νέα περίοδο προστατευτισμού, απειλώντας μάλιστα με ακόμη υψηλότερους δασμούς», ενώ προσθέτει πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών «συνεχίζει να βάζει καρφιά στο φέρετρο της παγκοσμιοποίησης».

Ταυτόχρονα, τα παραπάνω σχόλια αναδεικνύουν και την ανησυχία που επικρατεί για το γεγονός ότι η διεθνής οικονομία έχει εισέλθει σε «αχαρτογράφητα ύδατα». Εκεί, δηλαδή, όπου είχε να βρεθεί από την ταραγμένη δεκαετία του ’30, η οποία ακολούθησε το Κραχ και τη Μεγάλη Υφεση, οδηγώντας τελικώς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλωστε, οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μέσο ύψος των αμερικανικών δασμών για τα εισαγόμενα προϊόντα διαμορφώνεται πλέον σε 17,5%, ποσοστό που δεν είχε καταγραφεί ποτέ άλλοτε έπειτα από εκείνη την περίοδο.

«Ανάπτυξη άνευ προηγουμένου»

Ο Τραμπ, βεβαίως, έχει κάθε λόγο να προβάλλει μια διαφορετική και ρόδινη – για τους συμπατριώτες και ψηφοφόρους του – πλευρά. «Πιστεύω ότι η ανάπτυξη (που θα ακολουθήσει) θα είναι άνευ προηγουμένου», είπε την Τετάρτη, για να συμπληρώσει πως οι ΗΠΑ «θα εισπράττουν εκατοντάδες δισ. δολάρια από τους δασμούς (…) χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη πόσο θα είναι το τελικό ποσό».

Ο ίδιος επιμένει, μάλιστα, ότι τα ποσά που θα προέλθουν από τους δασμούς θα υπερκαλύψουν κατά πολύ τη «μαύρη τρύπα» που αναμένεται να προκαλέσουν στον προϋπολογισμό οι εκτεταμένες φοροαπαλλαγές. Παράλληλα, δε, ισχυρίζεται ότι θα συρρικνωθεί ταχέως το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ – αν και τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δεν τον δικαιώνουν, καθώς δείχνουν αύξησή του κατά 38% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, στα 587,2 δισ. δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ και το οικονομικό του επιτελείο θα αναγκαστούν να αποδείξουν τα λεγόμενά τους σχετικά σύντομα, καθώς το 2026 είναι έτος των ενδιάμεσων εκλογών. Ο κίνδυνος οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου είναι ορατός – έστω και αν οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και σε βαθιά εσωτερική κρίση -, ειδικά στην περίπτωση που οι τσέπες της πλειονότητας των Αμερικανών «πονέσουν» από τις συνέπειες των δασμών και του εμπορικού πολέμου που έχει κηρύξει ο πρόεδρός τους.

Το θρίλερ συνεχίζεται

Το σίγουρο είναι πως το θρίλερ δεν τελείωσε χθες και θα ακολουθήσουν και νέα επεισόδια. Εκτός από το γεγονός ότι ο Τραμπ απείλησε ευθέως με επιβολή δασμών 100% στους εισαγόμενους ημιαγωγούς (μικροτσίπ), ενώ πλανάται και το σενάριο ενός 200% για τα προϊόντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας (ο οριζόντιος δασμός 39% στην Ελβετία δεν είναι τυχαίος…), το μεγάλο διακύβευμα αφορά την έκβαση του μπρα ντε φερ με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του, την Κίνα. Οπως είναι γνωστό, το τελεσίγραφο προς το Πεκίνο και τον Σι Τζινπίνγκ λήγει την ερχόμενη Τρίτη, 12 Αυγούστου, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να δοθεί νέα παράταση, έτσι ώστε να μην ενεργοποιηθούν εκ νέου οι εκατέρωθεν θηριώδεις δασμοί – 145% και 125% αντιστοίχως.

Σημαντική είναι η εκκρεμότητα που παραμένει, επίσης, σε δύο ακόμη μέτωπα: αφενός του Μεξικού, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ (στην περίπτωσή του το τελεσίγραφο λήγει στις 4 Νοεμβρίου), αφετέρου της Ρωσίας, στο οποίο εμφανώς υπάρχει ευθεία σχέση με τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα στο Ουκρανικό, μετά και την προαναγγελθείσα συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.