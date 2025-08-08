Με φόντο τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα σε Ισραήλ και Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διακόπτοντας για λίγο τις ολιγοήμερες διακοπές του, συνομίλησε χθες το απόγευμα τηλεφωνικά από τα Χανιά με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ. Οπως και στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο έλληνας Πρωθυπουργός θεώρησε κρίσιμο να επαναλάβει την ανάγκη για απελευθέρωση των ομήρων, για άμεση κατάπαυση του πυρός, για απρόσκοπτη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γάζα για τους κατοίκους της. Μητσοτάκης και Χέρτσογκ, συζήτησαν – όπως μάθαμε – και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ισραήλ και Αθήνα σε ανοιχτή γραμμή

Σχετικά τώρα με τον νέο «συναγερμό» που σήμανε προ ημερών στο ΥΠΕΞ αναφορικά με μια ακόμη Μονή, την Ιερά Μονή του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη στην Ιεριχώ και τις επεκτάσεις καταπατήσεων που έχουν παρατηρηθεί από ισραηλινούς εποίκους σε εκτάσεις που ανήκουν στη Μονή και σε περιοχές που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μαθαίνω ότι η Αθήνα ήδη προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες Αρχές. Η υπόθεση με τα παραπήγματα που έχουν στηθεί γύρω από τη Μονή έγινε γνωστή στο ελληνικό ΥΠΕΞ μέσω του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, που πρώτο έθεσε το θέμα στην ισραηλινή πλευρά. Ακούω ότι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ ενημέρωσε σχετικά το ισραηλινό ΥΠΕΞ ενώ με το ζήτημα έχει ασχοληθεί και το ελληνικό ΥΠΕΞ σε συντονισμό με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η εικόνα που λαμβάνει η ελληνική πλευρά από το Ισραήλ είναι πως δείχνουν να ακούνε τις ανησυχίες της Ελλάδας, και πως προσανατολίζονται στο να πράξουν τα δέοντα. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ», άνοιξε ελαφρώς τα χαρτιά του Ισραήλ ως προς το τι προτίθεται να πράξει επί του θέματος. «Οι ελληνικές Αρχές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το θέμα στους ισραηλινούς ομολόγους τους. Το Ισραήλ εξετάζει τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ελλάδα και θα απαντήσει μέσω διπλωματικής οδού. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι όλα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τον νόμο». Να συζητήθηκε άραγε το εν λόγω ζήτημα χθες και μεταξύ Μητσοτάκη και Χέρτσογκ; Κρίνοντας από την τροπή που πήρε η υπόθεση της Μονής Σινά, παρά το θερμό τετ α τετ Μητσοτάκη – Σίσι στις 7 Μαΐου στην Αθήνα, δεν θα το θεωρούσα καθόλου απίθανο.

Στο Αγιον Ορος ο ΥΦΥΠΕΞ

Μιας και έπιασα τα εκκλησιαστικά σήμερα, θα σας πάω και στο Αγιον Ορος, εκεί όπου τους τελευταίους μήνες υπάρχουν διαδοχικές επισκέψεις πολιτικών, αρχηγών και βουλευτών της δεξιότερης πτέρυγας, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Ηταν η σειρά του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου να πραγματοποιήσει τριήμερη «προσκυνηματική επίσκεψη», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τις Θρησκευτικές και Εκκλησιαστικές Υποθέσεις. Η Ιερά Κοινότητα τον υποδέχθηκε στον ιερό ναό Πρωτάτου, στις Καρυές και ο υφυπουργός βρέθηκε σε οκτώ μονές (Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας, Βατοπεδίου κ.ά.) καθώς και στη σκήτη του Προφήτη Ηλία. Αναχωρώντας από την αθωνική πολιτεία επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να σταθεί αρωγός.