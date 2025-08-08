Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έβαλε η χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή ήταν έτοιμη για τις βαθμολογίες που έπιασαν οι συνολικά 43.080 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 23.314 πήραν μέρος στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας και οι υπόλοιποι 19.766 σε εκείνο της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 1Γ/2025 το ποσοστό συμμετοχής ξεπέρασε το 90%, ενώ στα εξεταστικά κέντρα προσήλθαν 30.114 υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 12.966 Τεχνολογικής. Βάσει, δε, των στατιστικών στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ, το 68% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

O μέσος όρος των βαθμολογιών

Το κυνήγι για μια θέση στο Δημόσιο, που προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα, φαίνεται πως δεν έχει ηλικία. Ετσι, το 38,8% των υποψηφίων ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 41-50 ετών κι ακολουθούσε αυτή των 30άρηδων (31-40 ετών). Η δε πλειοψηφία των συμμετεχόντων (55%) προερχόταν από άλλες περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες – πλην της Αττικής και της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των υποψηφίων, ο γενικός μέσος όρος που σημείωσε το σύνολο των συμμετεχόντων και στις τρεις δοκιμασίες (εξέταση γνώσεων, δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) έφτασε στο 67/100. Πάντως, η δοκιμασία που φαίνεται να δυσκόλεψε τους υποψήφιους είναι αυτή του επαγωγικού συλλογισμού (43/100), που αξιολογούσε την αντίληψη των υποψηφίων για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη δημιουργική εύρεση λύσεων. Αντίθετα, η εξέταση γνώσεων φαίνεται πως ήταν εύκολη υπόθεση για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι «έπιασαν» κατά μέσο όρο 84/100.«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δημοσιεύσαμε σε χρόνο – ρεκόρ τα αποτελέσματα της βαθμολογίας του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Η ικανοποίηση δεν αφορά μόνο την απόλυτη οργανωτική επιτυχία αλλά και τα στατιστικά στοιχεία της βαθμολογίας που θα πρέπει να μελετηθούν από όλους. Οφείλω θερμές ευχαριστίες προς τους συμβούλους και τους εργαζόμενους του ΑΣΕΠ που επί μεγάλο χρονικό διάστημα υπερέβησαν εαυτούς δημιουργώντας μια νέα εποχή στο πεδίο των προσλήψεων. Από τις πολλές δημόσιες υπηρεσίες που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας καθοριστικά, πρέπει να σταθώ στα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην Κοινωνία της Πληροφορίας», σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου.

Μάλιστα, επισημαίνει πως η ανακοίνωση των βαθμολογιών δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή. «Πρέπει να εκδοθούν οι προκηρύξεις για συγκεκριμένες πλέον θέσεις (προσλήψεις 2026 και 2027), θέμα στο οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο το εάν οι 200 και πλέον φορείς πρόσληψης έχουν ή θα έχουν σύντομα επικαιροποιήσει το ψηφιακό οργανόγραμμά τους. Φυσικά, η τελική αξιολόγηση του διαγωνισμού θα γίνει όταν θα αξιολογηθεί ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα προσληφθεί από αυτόν τον διαγωνισμό. Μέχρι τότε, όμως, πρέπει να συγκρατήσουμε αυτά που κερδίσαμε: νέα εργαλεία αξιολόγησης, αξιοποίηση τεχνολογίας, υποδειγματική συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και αποτελεσματικό project management».

Στο μεταξύ, για την προκήρυξη 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε διάφορους φορείς του Δημοσίου υποβλήθηκαν στο σύνολο 5.828 αιτήσεις. Υπενθυμίζεται πως η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες αιτήσεις (2.514) υπεβλήθησαν από επιτυχόντες ηλικίας 41-50 ετών.