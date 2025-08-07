Τον εορτασμό συμφωνίας για το ζήτημα της Μονής Σινά, και μάλιστα «σύντομα», προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, από την Αθήνα μετά το πέρας της συνάντησης που είχε στο ελληνικό ΥΠΕΞ με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη. «Κλειδί» για τη διαφαινόμενη συμφωνία, την οποία συζήτησαν εκτενώς χθες οι δύο ΥΠΕΞ, αποτελούν δύο αποφάσεις που πάρθηκαν, με την πρώτη να αφορά την απόδοση νομικής υπόστασης στη Μονή και από το αιγυπτιακό κράτος, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Δημήτρη Αλεξόπουλου στα «ΝΕΑ» του Σαββάτου 2 Αυγούστου, το οποίο αποκάλυπτε ακριβώς την προώθηση σχεδίου δημιουργίας Νομικού Προσώπου και στην Αίγυπτο για την πλήρη και σύγχρονη θεσμική ισχυροποίηση της Μονής – το οποίο μελλοντικά θα μπορούσε να διασυνδέεται με το εν Αθήναις ΝΠΔΔ της Μονής. Το δεύτερο που αποφασίστηκε χθες και επέτρεψε στον αιγύπτιο ΥΠΕΞ να ανακοινώσει την επικείμενη συμφωνία ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η διασφάλιση της συνέχειας της Μονής μέσω της παραχώρησης αδειών παραμονής επί μακρόν στους μοναχούς της Μονής, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να εγκαταλείψουν προσεχώς τη Μονή. Αγκάθι ωστόσο παραμένει προσώρας το ιδιοκτησιακό, για το οποίο έχει υπάρξει όμως δέσμευση βάσει της οποίας θα βρεθεί μια φόρμουλα, μέσω της υπό επεξεργασία συμφωνίας, που θα λύνει το ζήτημα «κατά το δυνατόν».

«Σύντομα θα γιορτάσουμε συμφωνία»

Από την πλευρά του, ο αιγύπτιος ΥΠΕΞ επανέλαβε χθες τις δηλώσεις Σίσι της 7ης Μαΐου από την Αθήνα, σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αγγίξει τη Μονή», με τον ίδιο να κάνει λόγο για κακόβουλες φημολογίες γύρω από την προσβολή του μοναστηριού, τις οποίες επιπλέον χαρακτήρισε «ανυπόστατες και αβάσιμες». Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Μπαντρ Αμπντελάτι σημείωσε πως «σύντομα θα γιορτάσουμε μία συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ των αιγυπτιακών αρχών και της Μονής της Αγίας Αικατερίνης με μια ιδιαίτερη παρουσία από την αιγυπτιακή και την ελληνική πλευρά», προσθέτοντας πως μεταξύ αιγυπτιακής και ελληνικής ηγεσίας – καθ’ οδόν προς τη συμφωνία – υπάρχει πνεύμα πλήρους διαφάνειας, υπευθυνότητας και εποικοδομητικής συνεργασίας προκειμένου αυτή να έρθει σύντομα. Από την πλευρά του, ο έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την παραγωγική συζήτηση επί του θέματος με τον αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας πως άξονες του συγκεκριμένου διαλόγου ήταν το ζήτημα της νομικής υπόστασης της Μονής και η ανάδειξή της σε παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η Αίγυπτος θα τιμήσει την παράδοση σεβασμού όλων των θρησκειών, ενώ γνωστοποίησε τη διαβεβαίωση που έλαβε από τον Μπαντρ Αμπντελάτι σχετικά με τη μη διατάραξη της συνέχειας και του λατρευτικού ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής.

Ταύτιση απόψεων για Λιβύη

Και οι δύο ΥΠΕΞ στάθηκαν χθες – και όχι τυχαία – στην επέτειο από τη σύναψη της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας ΑΟΖ του 2020, με τον έλληνα ΥΠΕΞ να υπενθυμίζει τη μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο τονίζοντας ταυτόχρονα την πρόθεση της Ελλάδας για εκκίνηση τεχνικών σχετικών συνομιλιών με τη Λιβύη. «Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» επισήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ακολούθως πως «συμφωνίες που δεν ερείδονται στο Διεθνές Δίκαιο είναι αυτονόητο ότι δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα», φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξήρε τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου, και συγκεκριμένα του αιγύπτιου ΥΠΕΞ, όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη, για την οποία ο Αμπντελάτι δεν έκανε κάποια δήλωση χθες, ωστόσο σημείωσε πως με τον έλληνα ΥΠΕΞ διαπιστώνει «ταύτιση απόψεων» σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα, την ώρα που ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωνε ότι με την Αίγυπτο υπάρχει κοινή θέση σε ό,τι αφορά τη Λιβύη για παράτυπη μετανάστευση και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Δεδομένο πάντως θα πρέπει να θεωρείται πως και το Κάιρο ανησυχεί για τις κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή, παρ’ ότι φαίνεται να εκτιμά πως ο ευρύτερος πόλος που σταδιακά συγκροτείται (Αίγυπτος, Ελλάδα, χώρες Κόλπου, ΗΠΑ) θα σταθεί ικανός να προσελκύσει τη Λιβύη και να φρενάρει την τουρκική διείσδυση. Οσον αφορά τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου (8/7) για τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που διέρρευσε χθες, από το ΥΠΕΞ έκαναν λόγο για «αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος».