Η γαλαζοπράσινη κόντρα για τα ιδιωτικά ΑΕΙ συνεχίζεται. Ο Στέφανος Παραστατίδης απάντησε κι αμέσως μετά κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν την απάντησή του «ακατάληπτη» και κατηγόρησαν τον πρόεδρό του πως «έχει ένα μήνυμα να περάσει: τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, αποφασίσαμε να πάρουμε τη θέση του, εκφράζοντας την παρακμή και την οπισθοδρόμηση». Χωρίς να θέλω να χαλάσω το αφήγημα, να υποσημειώσω ότι το κοινό που υπονοούν ότι πάει να πιάσει το ΠΑΣΟΚ, το έχει καπαρωμένο η Ζωή.

Αγριογούρουνα

Είναι πολύ ενδιαφέρον το κοινοβουλευτικό έργο αυτή την περίοδο. Να, η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη, κατέθεσε αναφορά σε τρεις υπουργούς για τις επιπτώσεις των συνεχών επιδρομών αγριογούρουνων σε καλλιέργειες στη Φαρκαδόνα. Ζητάει να περιληφθεί στους πίνακες αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ η καταστροφή, να επιτραπεί το κυνήγι των ζώων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να επιδοτηθεί η περίφραξη των αγρών. Πάλι καλά που δεν αιτήθηκε να φέρουνε και τον Οβελίξ να τα τρώει.

Εργο

Χθες το πρωί, ο Νίκος Ταχιάος έκανε αυτοψία στο θεσσαλονικιώτικο έργο στην παράδοση του οποίου ποντάρει πολλά η κυβέρνηση προκειμένου να διατηρήσει τη «διοίκηση» του γαλάζιου κάστρου της Βορείου Ελλάδος. «Η κατασκευή του Flyover πάει «με τα χίλια» και το έργο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027», είπε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η πρεμούρα δεν είναι τυχαία. Πλησιάζει η ΔΕΘ και κανένας νεοδημοκράτης δεν θέλει να ανέβει στη συμπρωτεύουσα χωρίς τις κατάλληλες υποσχέσεις.

Δουλειές

Πάρτι κάνουν οι Συριζαίοι επειδή ο γραμματέας τους «ανάγκασε» τη Σοφία Βούλτεψη να παραδεχτεί ον κάμερα ότι έστειλε επιστολική ψήφο στην ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής γιατί, όπως είπε, «δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω 10 ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου». Κι όχι μόνο. Οταν τη ρώτησε «στη Βουλή δεν είναι η δουλειά σας;», κατέληξε να του απαντήσει «εγώ είχα κι άλλες δουλειές να κάνω». Πάντως, θα μπορούσε να της επισημάνει ότι ο καλύτερος τρόπος να εκτιμήσεις τη δουλειά σου είναι να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτή.