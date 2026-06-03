Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στη Βόρεια Κορέα μετά τη σπουδαία επιτυχία της Ναεγκοχιάνγκ στο Champions League Γυναικών Ασίας, καθώς οι ποδοσφαιρίστριες της ομάδας εμφανίστηκαν έντονα συγκινημένες κατά τη συνάντησή τους με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η ομάδα από την Πιονγκγιάνγκ κατέκτησε τον κορυφαίο ασιατικό τίτλο, επικρατώντας με 1-0 της ιαπωνικής Τόκιο Βέρντι Μπελέζα στον τελικό που διεξήχθη στη Νότια Κορέα. Λίγες ημέρες αργότερα, οι πρωταθλήτριες τιμήθηκαν από τον ηγέτη της χώρας τους, σε μια συνάντηση που συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση.

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Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, αρκετές αθλήτριες δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού τους προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Η εικόνα αυτή ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς και τα χαμόγελα που είχαν ακολουθήσει την κατάκτηση του τροπαίου.

Στη συνέχεια, οι παίκτριες εμφανίστηκαν να γιορτάζουν με ενθουσιασμό γύρω από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, σε μια εκδήλωση που είχε χαρακτήρα εθνικής αναγνώρισης για το επίτευγμά τους.

Η Ναεγκοχιάνγκ, που ιδρύθηκε το 2012 στην Πιονγκγιάνγκ, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες της χώρας, ενώ στο δυναμικό της βρίσκονται αρκετές διεθνείς ποδοσφαιρίστριες. Η επιτυχία της έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία της Βόρειας Κορέας στο γυναικείο ποδόσφαιρο, με τη χώρα να παραμένει ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της Ασίας.