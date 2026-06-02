Οριστικά προς αλλαγή σελίδας φαίνεται να οδεύει η Μπενφίκα, καθώς ο Μάρκο Σίλβα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο εκλεκτός για την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με την «A Bola», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συνεργασία διάρκειας τριών ετών, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ετοιμάζεται να αναλάβει τους «αετούς» στη θέση του Ζοσέ Μουρίνιο.

🚨🦅 Benfica are now closing in on Marco Silva appointment as new head coach to replace José Mourinho. Agreement at final stages with Silva who’s ready to take the job, as Telegraph and Récord reported. pic.twitter.com/5oRCg0mYnB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να ταξίδεψε στο Λονδίνο, προκειμένου να ενημερώσει τη Φούλαμ για την απόφασή του να αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι η αγγλική ομάδα τού είχε καταθέσει πρόταση ανανέωσης.

Η προοπτική επιστροφής του Μάρκο Σίλβα στην πατρίδα του και σε έναν πάγκο κορυφαίου συλλόγου όπως η Μπενφίκα σηματοδοτεί μια νέα σημαντική εξέλιξη στην καριέρα του, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.