Τη μία αλλαγή που δικαιούται στην οκτάδα των ξένων του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός ενόψει της έναρξης των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00).

Ο Κένεθ Φαρίντ συμπεριλήφθηκε κανονικά στη λίστα, επιστρέφοντας στη δράση μετά τον τραυματισμό του και δίνοντας ακόμη μία επιλογή στο ρόστερ των «πράσινων» για τη σειρά των τελικών.

Τη θέση του στην οκτάδα ξένων άφησε ο Μάριους Γκριγκόνις, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να προχωρά στην προσαρμογή του ρόστερ σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις ανάγκες της κρίσιμης σειράς απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.