Κάπως έτσι, αυτή διαμορφώνεται ως εξής
Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντείβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντείβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Για τη μεγάλη πρόκληση των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό μίλησε ο Εργκίν Αταμάν, μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ της σειράς στο ΣΕΦ (3/6, 21:00). Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της διαχείρισης των λεπτομερειών σε μια σειρά υψηλής έντασης, όπως αυτή που θα κρίνει τον […]
Με εμπόδια ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την έναρξη της σειράς των τελικών. Ο Κώστας Σλούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης την Τρίτη, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή τους στην πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο αρχηγός των «πρασίνων», ο οποίος είχε υποβληθεί σε χειρουργικό καθαρισμό (αρθροσκόπηση) […]
Τα χειρότερα νέα για τον Βενσάν Πουαριέ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ο 32χρονος σέντερ της Αναντολού Εφές υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για τα playoffs της τουρκικής λίγκας, όταν σε προσπάθεια του να πιάσει μια μπάλα συγκρούστηκε με τον Κεμ Μπιρτς, ενώ χρειάστηκε βοήθεια για να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Πουαριέ θα […]
Δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Βιλερμπάν και η Μονακό, βρίσκονται μπροστά σε καθοριστικές εξελίξεις, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της LNB, Φιλίπ Οσέρ. Μιλώντας στην εκπομπή «NoA Basket», ο ισχυρός άνδρας του γαλλικού πρωταθλήματος αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται να παρουσιάσει η Βιλερμπάν τα επόμενα χρόνια, εκτιμώντας […]
Στους τελικούς της Stoiximan GBL και στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός αναφέρθηκε ο Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της media day των «ερυθρόλευκων», μία ημέρα πριν από το πρώτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός των Πειραιωτών στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία, τονίζοντας […]