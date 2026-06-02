Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους νέους πίνακες διαιτησίας για τις εθνικές κατηγορίες, με τη σύνθεση της Stoiximan Super League να περιλαμβάνει συνολικά 21 ρέφερι, εκ των οποίων οι τέσσερις προέρχονται από προβιβασμό.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ο αποκλεισμός του Τάσου Σιδηρόπουλου από τους πίνακες της κορυφαίας κατηγορίας. Ο έμπειρος Δωδεκανήσιος διαιτητής, ο οποίος είχε πολυετή παρουσία τόσο στη Super League όσο και στη λίστα elite της UEFA, δεν θα συνεχίσει πλέον στους ορισμούς της ΚΕΔ.

Αντίθετα, τέσσερις διαιτητές κέρδισαν την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα (Γρεβενά), τον Φώτη Νταούλα (Δυτική Αττική), τον Βασίλη Φίτσα (Πρέβεζα–Λευκάδα) και τον Λευτέρη Κατόπη (Σάμος).

Αναλυτικά οι ρέφερι της Super League που αυξήθηκαν από 19 στους 22:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2026/27

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

4 ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

6 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΒΟΙΑΑΣ

8 ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

9 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

10 ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

11 ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

12 ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

13 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

14 ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

15 ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

16 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

18 ΦΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ

19 ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥ

20 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

21 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο πίνακας των ειδικών VAR στελεχώνεται από τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας) και προστέθηκε ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) κάτι που ζήτησε ο ίδιος.