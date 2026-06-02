Ο Αρης προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, έχοντας ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταγραφές, αποδεσμεύσεις και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται ως δανεικοί. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει και η υπόθεση του Μάρτιν Χόνγκλα.

Ο διεθνής μέσος από το Καμερούν εντάχθηκε στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού από τη Γρανάδα, συνοδευόμενος από ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς, την οποία ο Αρης εμφανίζεται έτοιμος να ενεργοποιήσει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις με την ισπανική ομάδα βρίσκονται στην τελική τους ευθεία, ενώ ο Αρης έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον παίκτη για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Παρότι η προσαρμογή του Χόνγκλα δεν ήταν εύκολη στα πρώτα του βήματα στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια καθιερώθηκε ως βασικό μέλος της ομάδας. Από τον Ιανουάριο έως το τέλος της σεζόν κατέγραψε 17 συμμετοχές, πετυχαίνοντας παράλληλα τρία τέρματα.

Η επικείμενη παραμονή του προσφέρει στον Αρη μια σημαντική σταθερά στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς, ενόψει της νέας χρονιάς. Παράλληλα, οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν τις κινήσεις τους για την απόκτηση τουλάχιστον ενός ακόμη μέσου.