Η γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης υποδέχεται στις 17:00 την αντίστοιχη του Ολυμπιακού στον τέταρτο τελικό της Water Polo League.
Τηλεοπτικά από το EPT 2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Η γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης υποδέχεται στις 17:00 την αντίστοιχη του Ολυμπιακού στον τέταρτο τελικό της Water Polo League.
Τηλεοπτικά από το EPT 2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Βαδίζουμε προς τις κρίσιμες αναμετρήσεις του φετινού Roland Garros. Αισίως έχουμε φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ένα τουρνουά, που μέχρι στιγμής έχει «χαρίσει» πολλές συγκινήσεις. Στους άνδρες θα έχουμε για πρώτη φορά έναν τενίστα, που θα κερδίσει ένα Grand Slam στην καριέρα του, αφού οι Τζόκοβιτς, Βαβρίνκα και Σίνερ αποκλείστηκαν, ενώ ο Αλκαράθ δεν συμμετείχε […]
Η σειρά των τελικών της Α1 Πόλο Γυναικών συνεχίζεται το απόγευμα της Τρίτης (02/06), με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον τέταρτο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκες» πηγαίνουν στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη τους στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» στον τρίτο τελικό, και στο προσεχές παιχνίδι ευελπιστούν να φτάσουν στη νίκη που […]
Ο Ντάνιελ Βαγιέχο τιμωρήθηκε από τους διοργανωτές του Roland Garros με πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ, έπειτα από τις δηλώσεις του που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο Παραγουανός τενίστας είχε σχολιάσει αρνητικά τη διαιτησία γυναίκας διαιτητή μετά την αναμέτρησή του με τον Μοΐς Κουαμέ, προκαλώντας κατακραυγή στον χώρο του τένις και στα social media. 🎾💰 #RolandGarros multa […]
Η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα κορτ είναι πλέον επίσημη, καθώς η διοργάνωση του Queen’s Club Championships της παραχώρησε wild card συμμετοχή. Η Αμερικανίδα θρύλος του τένις, με 23 τίτλους Grand Slam στο ενεργητικό της, δεν είχε αγωνιστεί από το US Open του 2022. Ωστόσο, με ανάρτηση και σχετικό βίντεο, επιβεβαίωσε η ίδια την επιστροφή […]