Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον Λαιμό της Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό με 9-7, έκανε το 3-1 στη σειρά και κατέκτησε το πρωτάθλημα για 16η φορά στην ιστορία του.
Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Ντόσκα και τις παίκτριές του να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να φτάνουν τους 346 τίτλους στα πέντε βασικά ολυμπιακά αθλήματα: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ.
Δείτε την απονομή των πρωταθλητριών
