Σε ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα κινείται ο οργανισμός του Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με την ΚΑΕ να συνεχίζει να «τροφοδοτεί» τους φιλάθλους με υλικό που κρατά ζωντανή τη λάμψη της μεγάλης επιτυχίας.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν ένα συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από το γνωστό τραγούδι «Σ’ Αγαπώ» με τις φωνές του Αντώνης Ρέμος και της Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από την ιστορική νύχτα της 24ης Μαΐου, αποτυπώνοντας έντονα το κλίμα της επιτυχίας και της αποθέωσης.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στο βίντεο τον τίτλο «Κάπου σε μια παλιά κασέτα…», ενώ το φινάλε είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, με τον Σάσα Βεζένκοφ να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος, αντικρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας στις εξέδρες.