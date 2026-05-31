Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, προκειμένου να τον συγχαρεί για την κατάκτηση του Champions League.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν προχώρησε σε καμία αρνητική αναφορά προς την Άρσεναλ, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να χαρακτηρίζει «βαρετό» το παιχνίδι της αγγλικής ομάδας.

Αντίθετα, το μήνυμά του προς τον Αλ-Κελαϊφί περιλάμβανε επαινετικά σχόλια για την απόδοση της Παρί, με χαρακτηριστική τη φράση ότι «ήσασταν η ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο», αναγνωρίζοντας την αγωνιστική της εικόνα στον τελικό.

