Η Γάνδη ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα που έκρινε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του βελγικού πρωταθλήματος, επικρατώντας της Γκενκ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Conference League της νέας σεζόν.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), ενώ χρειάστηκε παράταση και πέναλτι για να αναδειχθεί ο νικητής. Από την πλευρά της Γκενκ απουσίαζε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος λόγω τραυματισμού.

Η πρώτη σημαντική στιγμή ήρθε στην παράταση, όταν η Γκενκ πήρε προβάδισμα στο 95ο λεπτό με τον Ρόμπιν Μιρισόλα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Κεν Πιερ και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Παρόλα αυτά, η Γάνδη αρνήθηκε να παραδοθεί. Στο 118ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Κονγκολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα και λίγο αργότερα ήρθε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα. Ο Τίμπε Ντε Βλίγκερ εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 120ό λεπτό, διαμορφώνοντας το 1-1 και στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί η Γάνδη αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική και ψύχραιμη. Οι Ντε Βλίγκερ, Γκορέ, Λόπες, Ομγκμπά και Σονκό βρήκαν στόχο για τους γηπεδούχους, ενώ για τη Γκενκ ευστόχησαν οι Χέινεν, Μιρισόλα, Σάτλμπεργκερ και Γιοκογιάμα.

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε στην πέμπτη εκτέλεση της Γκενκ, όταν ο Ντε Βάνεμακερ δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρουφ. Ο τερματοφύλακας της Γάνδης πραγματοποίησε την καθοριστική απόκρουση και μετατράπηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, χαρίζοντας στην ομάδα του το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.