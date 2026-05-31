Η εθνική Ουρουγουάης γνωστοποίησε την τελική της αποστολή για το Μουντιάλ 2026, με τον Φακούντο Πελίστρι να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ανάμεσα στους 26 εκλεκτούς που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη μεγάλη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή του στο πρόσωπό του.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Η κλήση του Πελίστρι δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο νεαρός εξτρέμ έχει καθιερωθεί στις επιλογές της εθνικής του ομάδας, έχοντας σταθερή παρουσία και σημαντική συμβολή στα προκριματικά.

Με την Ουρουγουάη να στοχεύει σε μια δυνατή πορεία στο τουρνουά, η παρουσία παικτών όπως ο Πελίστρι ενισχύει τις προσδοκίες για μια ανταγωνιστική εμφάνιση στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026.