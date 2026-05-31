Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε τον απολογισμό της πρώτης του σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, βάζοντας παράλληλα τον τόνο για τη συνέχεια της καριέρας του στην Πορτογαλία.

Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, δείχνοντας από νωρίς ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «όπλο» για τη Σπόρτινγκ, όμως στη συνέχεια στάθηκε άτυχος, καθώς ένας τραυματισμός τον άφησε πίσω και δεν του επέτρεψε να έχει τη συνέπεια που θα ήθελε στο χορτάρι.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ιωαννίδης εμφανίζεται αποφασισμένος να γυρίσει σελίδα, στέλνοντας μήνυμα επιστροφής και καλύτερης παρουσίας τη νέα σεζόν, με στόχο να αφήσει πίσω του τις ατυχίες και να επανέλθει στο επίπεδο που τον καθιέρωσε.

Αναλυτικά το μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη:

«Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού.

Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και όλους τους Sportinguistas για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα.

Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: Tην επόμενη σεζόν, θα επιστρέψω, έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς».