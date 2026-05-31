Μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά φαίνεται πως έζησε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτούσε το Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, η προσωπική του ζωή βρισκόταν επίσης στο προσκήνιο.

Ο Γάλλος επιθετικός είδε την πρώην ομάδα του να φτάνει σε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ την ίδια στιγμή η σύντροφός του βρισκόταν σε συναυλία του Bad Bunny στη Μαδρίτη, όπου και έγινε μέρος του σκηνικού με τον διάσημο Λατίνο καλλιτέχνη.

Η Έστερ Εξποσίτο, γνωστή από τη σειρά του Netflix «Elite», συμμετείχε στη VIP εμπειρία της εκδήλωσης, με στιγμές από τη συναυλία να τη δείχνουν να διασκεδάζει, να τραγουδά και να χορεύει μαζί με τον Bad Bunny επί σκηνής, τραβώντας τα βλέμματα του κοινού.

Η εικόνα αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη φορτισμένη βραδιά για τον Εμπαπέ, ο οποίος παρακολουθούσε από απόσταση τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την παράλληλη… λάμψη της προσωπικής ζωής του ζευγαριού.