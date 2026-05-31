Η επιστροφή της Παρί Σεν Ζερμέν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την κατάκτηση του Champions League εξελίχθηκε σε μια τεράστια γιορτή, με χιλιάδες οπαδούς να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη νέα ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.

Οι Παριζιάνοι κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης, και γνώρισαν θερμή υποδοχή κατά την άφιξή τους στη Γαλλία.

Επίκεντρο των εορτασμών αποτέλεσε η περιοχή γύρω από τον Πύργο του Άιφελ, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να αποθεώσει τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης και να πανηγυρίσει μαζί τους την ιστορική επιτυχία.

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της φιέστας ήταν η εμφάνιση του Λουίς Ενρίκε με το τρόπαιο στα χέρια, με τον Ισπανό τεχνικό να συμμετέχει ενεργά στους πανηγυρισμούς. Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συγκεντρωμένους.