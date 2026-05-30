Μία από τις πιο παλιές παροιμίες χρησιμοποίησε ο Κάρλο Αντσελότι, για να μιλήσει σχετικά με τον τραυματισμό του Νειμάρ.

Αγχώθηκαν οι Βραζιλιάνοι σχετικά με τον τραυματισμό του Νειμάρ και λόγω της επικείμενης παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο εκλέκτορας της «σελεσάο» Κάρλο Αντσελότι παραχώρησε εκ νέου Συνέντευξη Τύπου επί παντός επιστητού και προφανώς ρωτήθηκε για την υγεία του Βραζιλιάνου σταρ. Η ατάκα του; Και πάλι επική, με την ερώτηση να είναι: «Αν γνωρίζατε ότι ο τραυματισμός του Νειμάρ ήταν 2ου βαθμού, τότε θα τον είχατε καλέσει»;

Ancelotti has confirmed Neymar will not be replaced due to his injury — he will 𝗣𝗟𝗔𝗬 the World Cup. “We expect Neymar to be 𝗙𝗜𝗧 for the first game against Morocco 🇲🇦. If not, he will make the following game.” pic.twitter.com/bFVmKzxPts — 433 (@433) May 30, 2026

Για να απαντήσει ο Δον Κάρλος: «αν ο παππούς μου είχε ρόδες, θα ήταν αυτοκίνητο». Το… ελληνικό πάει περισσότερο στο «αν η γιαγιά μου είχε ρόδες θα ήταν πατίνι», αλλά το πιάσαμε το νόημα από τον Ιταλό κόουτς.

Διευκρίνισε δε ότι: «ο Νεϊμάρ είναι στην 26άδα της Βραζιλίας και θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο».